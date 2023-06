Polizei Braunschweig Achtung! Falsche Handwerker in Braunschweig unterwegs

Nach mehreren Fällen von Trickbetrug durch falsche Handwerker ermittelt die Polizei Braunschweig und warnt, keine unangemeldeten Handwerker in die Wohnung zu lassen (Symbolbild).

Braunschweig. Weil sich in Braunschweig am Montag mehrere Fälle häuften, in denen Betrüger vor allem ältere Menschen ins Visier nahmen, warnt die Polizei.