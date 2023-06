Schwere Diebstähle und ein Unfall im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Hohe Schäden richten offenbar gewerbliche Diebe in Schöppenstedt und Cremlingen an. In Schladen gibt es einen Unfall – der Polizeibericht.

Von zwei schwere Einbrüchen und einem Verkehrsunfall im Kreis Wolfenbüttel berichtet die Polizei am Dienstag. Demnach schlugen in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 7 Uhr, Diebe in Schöppenstedt zu. Die Unbekannten kletterten über einen Zaun auf das Grundstück eines Betriebes für Agrartechnik in der „Neue Straße“ Schöppenstedt.

Die Täter brachen die Fahrerkabinen von insgesamt sieben abgestellten Traktoren auf und entwendeten dort verbaute Touchscreen-Monitore. Die Polizei taxiert den entstandenen Schaden mit auf „einen unteren fünfstelligen Betrag“. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 05331 / 933-0 zu melden.

Baucontainer in Cremlingen aufgebrochen

Auch hier ist das Tatzeitraum unklar: Laut Polizei sind zwischen vergangenem Donnerstag, 18 Uhr und Montag, 7.30 Uhr Diebe in einen Baucontainer in Cremlingen eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Türen auf und entwendeten diverse Baugeräte. Der Container steht an der Baustelle der Sandbachbrücke an der L631 zwischen Cremlingen und Hordorf.

Die Polizei gibt den Schaden mit rund 2500 Euro an und bittet Hinweisgeber, sich unter 05306 / 932230 zu melden.

Zwei Verletzte bei Unfall in Schladen

Auch ein Unfall ist noch Teil des Polizeiberichtes. Demnach wollte am Montagabend gegen 18.55 Uhr eine 82-Jährige in Schladen von einem Parkplatz in der Hermann-Müller-Straße in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei nahm die Seniorin einer 38-Jährigen die Vorfahrt. Diese bremste stark ab und verhinderte so einen Zusammenstoß, allerdings konnte ein 36-Jähriger trotz starker Bremsung nicht verhindern, der 36-Jährigen aufzufahren.

Beide erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von 3500 Euro. Der PKW der 82-Jährigen blieb unberührt.

