Viele Brände in Vorsfelde – Polizei geht von Brandstiftung aus

Mehrere Brände beschäftigen derzeit die Polizei in Vorsfelde. Am frühen Samstagmorgen gerieten um 2 Uhr zwei Mülltonnen im Mühlenweg in Brand. Gegen 3.17 Uhr brannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Meinstraße, am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in der Straße Zum Heidgarten ein in einer Gartenhecke abgelegtes Kopfkissen.

Gut einen Kilometer weiter brannte zehn Minuten später eine abgemähte Wiese auf einem Feld zwischen Vorsfelde und Wendschott. Die Beamten gehen in allen Fällen von Brandstiftung aus und können einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, Hinweise unter der Nummer (05361) 46460.

red

