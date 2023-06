In der Braunschweiger Weststadt hat ein Mann in einem Supermarkt Alkohol geklaut (Symbolbild).

Polizei Braunschweig Wodka geklaut – Diebstahl in der Weststadt mündet in Festnahme

Am Samstag hat ein Mann gegen 13.20 Uhr in einem Supermarkt in der Braunschweiger Weststadt versucht, eine Flasche Wodka zu klauen. Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete ihn dabei, woraufhin der Filialleiter den Mann ansprach.

Dieser ging laut Polizeiangaben des Mann in der Folge an, indem er den Einkaufswagen nach dem Filialleiter stieß. Als der 41-jährige Filialleiter den Mann festhalten wollte, schlug dieser um sich, um fliehen zu können. Erst als ein weiterer Mitarbeiter des Marktes und ein unbeteiligter Dritter hinzueilten, konnte der Fluchtversuch des Diebes unterbunden werden, bis die Polizei eintraf.

Mann hatte ein Messer bei sich

Im Anschluss durchsuchte die Polizei den Dieb. Dabei fanden die Beamten ein griffbereites Messer. Außerdem führte der Mann keine Dokumente mit sich und machte zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Er wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo dann seine Identität festgestellt werden konnte.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch eine Richterin am Amtsgericht eine Blutentnahme angeordnet und der Täter wurde festgenommen. Am Sonntag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Weiter sucht die Polizei nach dem Mann, der dabei unterstützte, die Flucht des Diebes zu verhindern. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476 3515.

