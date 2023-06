Karriereeinstieg: Mirijam Trunk stellt Buch bei Graff vor

Braunschweig. Das Buch „Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte“ wird in der Buchhandlung Graff vorgestellt – Autorin wendet sich an Frauen.

Die ersten fünf Berufsjahre bei Frauen sind entscheidend. Denn, das stellt Autorin Mirijam Trunk fest, die Chancen am Arbeitsplatz werden verhindert. In ihrem Buch „Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte“, gibt die Journalistin und eine der jüngsten Führungskräfte in Deutschland Aufschluss darüber, wie sich Berufseinsteigerinnen trotzdem einen Arbeitsplatz erkämpfen können. Welche Fallen gibt es? Kann man die Hürden überwinden?

Mirijam Trunk ist seit 2022 Teil der ersten Führungsebene von RTL Deutschland. Zudem leitet sie den Bereich Nachhaltigkeit und DE&I (Diversity, Equity & Inclusion). Sie macht sich bei Gleichstellungsinitiativen stark und tritt als Autorin und Sprecherin für Aufklärung zu struktureller Chancenungleichheit in Deutschland ein. Am Mittwoch, 7. Juni, 20.15 Uhr, liest Mirijam Trunk in der Buchhandlung Graff, Sack 15. Der Eintritt kostet 15 Euro. GraffCard-Inhaber zahlen 13 Euro. Die Karten können online auf der Bücherei-Website reserviert werden.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Hier lesen Sie weitere Themen aus Braunschweig:

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de