Diebe bestehlen Mann in Braunschweiger Restaurant

Braunschweig. In einem Restaurant in der Braunschweiger Innenstadt kam es zu einem Diebstahl. Zwei Männer stahlen eine Geldbörse.

In einem Braunschweiger Restaurant ist es am Freitagabend zu einem Diebstahl gekommen. Ein 63-Jähriger besuchte das Lokal in der Innenstadt. Seine Jacke hatte er über seinen Stuhl gehängt. Zwei Männer setzten sich nach Angaben der Polizei an einen Nebentisch, so dass sie dem Opfer direkt im Rücken saßen. So konnte einer der Täter hinter sich und in die Jackentasche des Mannes greifen, in der sich das Portemonnaie befand. Er entnahm Bargeld in Hohe von mehreren Hundert Euro und eine Kreditkarte.

Anschließend steckte der Dieb das Portemonnaie unbemerkt zurück in die Jackentasche des Bestohlenen. Kurz darauf verließen die beiden Männer des Nachbartisches das Lokal. Erst als der Gast zu einem späteren Zeitpunkt seine Rechnung bezahlen wollte und hierfür sein Portemonnaie hervorholte, fiel ihm das Fehlen seiner Zahlungsmittel auf.

Diebe saßen nur kurz am Tisch und verließen es schnell wieder

Der Mitarbeiter des Restaurants erinnerte sich an das auffällige Verhalten der beiden Männer am Nachbartisch, die nur kurz am Tisch saßen und das Restaurant schnell wieder verließen.

Die beiden Taschendiebe wurden wie folgt beschrieben: Der eine war etwa 1,75 Meter groß, 35 bis 45 Jahre alt, hatte lichtes Oberhaar, trug eine dunkelgraue Jeanshose, ein olivfarbenes T-Shirt und eine olivfarbene Jacke. Auch die zweite Person war etwa 35 bis 45 Jahre alt, hat einen leichten Bart, trug schwarze kurze Haare, eine dunkle Jacke und einen schwarzen Pullover. Die hinzugezogene Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sicherte diverse Beweismittel. Der Geschädigte hatte bereits seine Kreditkarte gesperrt, so dass hier kein weiterer Schaden entstehen konnte.

