Brand im Kreis Helmstedt: Feuerwehr rettet zwei Personen

Schöningen. Die Feuerwehr hat bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Kreis Helmstedt zwei Personen gerettet. Angebranntes Essen löste den Brand am Donnerstag aus.

Feuerwehreinsatz in der Wallstraße in Schöningen wegen eines Brandes in einem Wohnhaus.

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in Schöningen im Kreis Helmstedt zwei Personen aus einem Wohnhaus gerettet.

Am Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte in der Wallstraße gerufen, informierte eine Feuerwehrsprecher. Aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses kam es den Angaben zufolge zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Trupp unter Atemschutz rettete zwei Personen aus dem Gebäude und übergab sie an den Rettungsdienst. Daraufhin begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung.

Feuer wegen angebranntem Essen

Die Einsatzkräfte konnten zwei Personen aus dem Wohnhaus retten und eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Foto: Feuerwehr Schöningen

Angebranntes Essen war die Ursache für den Brand, so der Sprecher. Die Flammen griffen auf die Küche über, woraufhin der Rauch in die gesamte Wohnung zog. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindern. Nach den Löschmaßnahmen wurde das gesamte Gebäude durch einen Hochleistungslüfter belüftet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Straße war während der Löschmaßnahmen für den Verkehr gesperrt.

Die Feuerwehren Schöningen, Hoiersdorf und Esbeck, sowie zwei Rettungswagen des Landkreises, einer aus Schöppenstedt und der Notarzt aus Helmstedt, waren im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort. Insgesamt waren zirka 45 Einsatzkräfte beteiligt.

red

