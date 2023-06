Vorfahrt missachtet: Schwerer Verkehrsunfall in Wolfsburg

Ein Unfall in Wolfsburg verursachte einen Schaden in Höhe von 37.500 Euro, es gab Verletzte (Symbolbild).

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag zwischen zwei Fahrzeugen auf der Steinbeker Straße in Wolfsburg ereignet. Die beiden Fahrer wurden verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von 37.500 Euro. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wollte der 64-Jähriger mit seinem Transporter von der Steinbeker Straße nach links auf die Kreisstraße 111 in Fahrtrichtung Hehlingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und übersah einen 76 Jahre alten Autofahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls lösten beide Airbags aus, der 64-Jährige fuhr daraufhin noch zwei Straßenschilder um, berichtete die Polizei.

Beide Fahrer verletzen sich, der 76-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht werden. Der 64-Jährige zog sich nur leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge war die K 111 einseitig gesperrt.

