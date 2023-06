Einbrecher randalieren auf Grundstück in Wolfsburg

Einbrecher sind in Wolfsburg gewaltsam in eine Gartenlaube eingedrungen und haben randaliert sowie Werkzeuge und einen Anhänger gestohlen.

Unbekannte sind in Wolfsburg gewaltsam in ein Gartengrundstück eingedrungen, haben randaliert und Werkzeuge sowie Gartengeräte gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Den Polizeiangaben zufolge brachen die Täter zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in das Grundstück an der Straße Almker Totenweg ein. Sie verschafften sich daraufhin gewaltsam Zugang zur Gartenlaube, Scheune, Werkstatt und zum Hühnerstall, wo sie sowohl Werkzeuge und Gartengeräte stahlen und auf einen dort stehenden Anhänger verluden.

Bevor sie das Grundstück verließen, randalierten die Unbekannten in der Gartenlaube, wie die Polizei berichtete. Sie warfen Tische um, zerschmissen Gläser und warfen sämtliches Inventar im Raum umher, zerstörten Möbel und ein Solarpanels auf dem Dach. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter über Ortskenntnis verfügt haben.

Polizei sucht Zeugen

Neben dem Anhänger verschwanden laut Polizeibericht ein Stromgenerator, Vertikutierer, Benzinrasenmäher sowie diverse Handwerkzeuge. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf rund 2000 Euro. Sie gehen außerdem davon aus, dass die Täter das Diebesgut in dem gestohlenen Anhänger abtransportiert haben, so der Polizeisprecher.

Die Gartenanlage liegt außerhalb von bewohntem Gebiet, dennoch hoffen die Polizeibeamten auf Autofahrer, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Kreuzung der Landesstraßen 290/294 aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeistation in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363 809700 entgegen.

Einbrecher stehlen Kasse in Friseursalon

Unbekannte sind in einen Friseursalon in der Bahnhofspassage in Wolfsburg eingebrochen und haben die Ladenkasse gestohlen. Der Diebstahl muss laut Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, stattgefunden haben. Ein aufmerksamer Zeuge hätte am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit die zerstörte Fensterscheibe des Salons entdeckt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei haben die Einbrecher zunächst gewaltsam die Fensterscheibe zerstört und sich somit Zugriff in die Räumlichkeiten verschafft. Sie nahmen die Kasse mit, die Schadenssumme ist bislang noch unbekannt. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 05361 46460.

