Braunschweig: Bohlweg Mittwochabend dicht wegen Klima-Protest?

Auf dem Schlossplatz in Braunschweig haben mehrere Gruppen von Klima-Aktivisten eine Demonstration angekündigt. Die „Letzte Generation“ will danach einen Protestmarsch auf dem Bohlweg starten.

Der Bohlweg in Braunschweig könnte voraussichtlich am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden müssen. Hintergrund ist die Ankündigung eines Protestmarschs der Gruppe „Letzte Generation“, der um diese Uhrzeit am Bohlweg gegenüber dem Schloss starten soll. Wo der Protestmarsch langfahren soll und wie lange Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen müssen, ist bisher unklar.

Zuvor findet um 16 Uhr eine Kundgebung von Klima-Aktivisten auf dem Schlossplatz statt. Zahlreiche Klima-Aktivisten-Gruppen nehmen augenscheinlich teil. Auf einem Flyer sind die Logos der Gruppen Fridays For Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation und der Regionalen Energie- und Klimaschutzagentur (reka), zu sehen.

Wie ein Pressesprecher der Polizei unserer Zeitung Dienstagabend gegen 18.10 Uhr bestätigte, sei der Polizei lediglich eine stationäre Kundgebung auf dem Schlossplatz und kein Protestmarsch auf dem Bohlweg angezeigt worden. „Dass man sich in Bewegung setzen will, ist uns nicht angezeigt worden“, so der Pressesprecher. Die Polizei rechnet mit lediglich 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Kundgebung auf dem Schlossplatz. Auf einen möglichen Protest-Marsch über den Bohlweg könne sie „spontan reagieren“. Kundgebungen müssen grundsätzlich nach niedersächsischem Demonstrationsrecht nicht, wie landläufig behauptet „angemeldet“, sondern bei der Stadt „angezeigt“ werden.

Klima-Gruppen protestieren gegen Kriminalisierung

In einer Ankündigung der Demonstration heißt es, die Kundgebung richte sich gegen die „Kriminalisierung der Klimagerechtigkeitsbewegung“. Gemeint sind unter anderem die Hausdurchsuchungen am vergangenen Donnerstag durch die Polizei bei den Wolfsburger Verkehrswende-Demonstranten „Amsel44“ und bundesweite Razzien bei der „Letzen Generation“. Laut Demonstrationsankündigung werde beiden Gruppen die „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ nach Paragraf 129 im Strafgesetzbuch vorgeworfen. Die Debatte über den Umgang mit den Aktivisten der „Letzten Generation“ durch exekutive Organe wie die Polizei und Generalstaatsanwaltschaft (in Bayern) hatte in der vergangen Woche bundesweit für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. In Niedersachsen gibt es kein Prüfverfahren gegen Anhänger der „Letzten Generation“.

Die Klima-Aktivisten-Gruppen sind hingegen der Ansicht, dass „die Bundesregierung [...] nach Verfassungsgerichtsurteil unsere Verfassung bricht. Sie verweist auf den Paragraph 20a des Grundgesetzes in dem es heißt: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de