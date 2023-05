Grillplätze in Braunschweig: Hier darf gegrillt werden

Braunschweig. Holzkohle, Steaks und Salat – los geht’s: In den Parks ist das Grillen erlaubt, wenn man sich an Regeln hält und den Graslandfeuerindex beachtet.

Der Grillplatz am Heidbergsee in Braunschweig bietet etlichen Gästen Platz.

Der Sommer naht mit großen Schritten – und damit auch die Grillsaison. Während die einen auf Balkon und Elektrogrill schwören, zieht’s die anderen ganz hinaus ins Freie. Wer einen Garten hat, ist gut dran. Aber auch für alle anderen findet sich ein Plätzchen, um Steaks, Fisch, Kartoffeln und einiges mehr aufs Rost zu legen.

In Braunschweigs Parks und Grünanlagen ist das Grillen erlaubt, solange man sich an ein paar Regeln hält. Die Stadtverwaltung bittet darum, nur transportable Grills zu verwenden und die Kohlereste zu löschen, bevor sie im Mülleimer landen. Wichtig: Offene Feuer oder Grillstellen auf dem Boden sind nicht gestattet, weil sie die Flächen beschädigen und bei trockenem Wetter die Brandgefahr erhöhen. Außerdem gilt: Bei einem Graslandfeuerindex ab Gefahrenstufe 4 ist das Grillen untersagt. Außerdem dürfen weder Äste noch Zweige abgebrochen werden.

Vier öffentliche Grillplätze in Braunschweig sind zurzeit nutzbar

Wer mit Freunden oder der Familie unterwegs ist, kann auch einen der öffentlichen städtischen Grillplätze nutzen. Es gibt fünf, zurzeit sind allerdings nur vier davon nutzbar.

Im Schul- und Bürgergarten Dowesee gibt es an der Nordseite des Sees Sitzmöglichkeiten auf einer befestigten Fläche um den Grill herum. Der Garten öffnet ganzjährig um 9 Uhr und ist immer einen Besuch wert. In der Hauptsaison von Mai bis Ende August schließt er um 20 Uhr, im September und Oktober bereits 18 Uhr.

Im Schul und Bürgergarten sitzt man nur ein paar Meter vom Dowesee entfernt am Grill. Foto: Darius Simka/regios24

Im Heidbergpark wurde nicht weit entfernt vom Parkplatz Jägersruh ein höhenverstellbarer Rundgrill mit drei Tisch-/Bankkombinationen für mindestens 18 Personen eingerichtet. Es gibt weitere Sitzgelegenheiten auf Findlingen – natürlich alles mit besten Blick auf den Heidbergsee.

Im Prinzenpark findet man ein paar Meter neben dem Hauptweg in Richtung Nußberg einen Rechteckgrill mit zwei Tisch-/Bankkombinationen für mindestens 16 Personen. Auch auf liegenden Baumstämmen kann man Platz nehmen. Auch dieser Grill ist höhenverstellbar.

Am Beginn des Westparks, Im Ganderhals, wartet ebenfalls ein höhenverstellbarer Rechteckgrill mit zwei Tisch-/Bankkombinationen für mindestens 16 Personen auf Gäste. Weitere Grill-Fans finden auf Baumstämmen Platz.

Im Prinzenpark findet man den Grillplatz ganz in der Nähe des Hauptwegs am Fuße des Nußbergs. Foto: Darius Simka/regios24

Auch am Ölpersee gibt es einen Grillplatz. Er ist allerdings seit geraumer Zeit nicht nutzbar und soll verlegt werden. Die Stadt will damit ein Planungsbüro beauftragen. Wenn der Stadtbezirksrat und der Umwelt- und Grünflächenausschuss dann der Planung und einem neuen Standort zustimmen, soll es losgehen. Die Verwaltung werde sich bemühen, den Grillplatz am neuen Standort möglichst noch im Jahr 2023 zu bauen, hieß es Ende März in einer Mitteilung an den Stadtbezirksrat.

Nur Grillkohle und handelsübliche Grillanzünder verwenden

Auf den öffentlichen Grillplätzen gilt, dass die Feuerstelle ständig durch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden muss. Das Abbrennen von Abfällen, Laub und Ästen ist untersagt, und auch auf offenes Feuer, zum Beispiel Lagerfeuer, muss verzichtet werden. Die Stadt weist darauf hin, ausschließlich Grillkohle und handelsübliche Grillanzünder zu verwenden.

Der Grillplatz „Im Ganderhals“ liegt am Rande des Westparks. Foto: Darius Simka/regios24

„Nach dem Grillen sind Müll und die restlos abgelöschten Kohlereste in den sich am Grillplatz befindlichen Behältern zu entsorgen“, betont die Stadt auf ihrer Internetseite. Für Grillkohlereste und andere Abfälle gibt es jeweils gesonderte Mülleimer. „Zur Beförderung der noch nicht ganz auskühlten Grillkohle ist entsprechendes Gerät (Kehrblech aus Metall) mitzuführen und zu verwenden.“

Eigentlich selbstverständlich: Der Grillplatz ist sauber zu hinterlassen. Lärm und laute Musik sind mit Rücksicht auf Anwohner zu vermeiden. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr ist Grill-freie Zeit.

Achtung, auch hier gilt: Bei einem Graslandfeuerindex ab Gefahrenstufe 4 (von 5) ist das Grillen aufgrund der möglichen Brandgefahr untersagt. Für die nächsten Tage (Himmelfahrt bis einschließlich Sonntag, 21. Mai) wird in Braunschweig die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr) angegeben.

Die öffentlichen Grillplätze Braunschweigs auf einen Blick Foto: Stadt Braunschweig

