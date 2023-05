Shows im Wolters-Applaus-Garten 2023 – Tickets, Preise, Parken

Braunschweig. Am 1. Juni geht es los: Im Wolters-Applaus-Garten in Braunschweig findet über fünf Wochen lang das Open-Air-Festival statt. Alle Infos gibt es hier.

So war die Stimmung beim Auftaktkonzert von Sweety Glitter & The Sweethearts am Freitagabend, 4. Juni, im Wolters Applaus Garten in Braunschweig.

Mehr als fünf Wochen lang treten insgesamt an die 30 Künstlerinnen und Künstler im Wolters-Applaus-Garten in Braunschweig auf. Los geht es am Donnerstag, 1. Juni um 19 Uhr mit dem Eröffnungskonzert des Publikumslieblings Sweety Glitter & the Sweethearts.

Mit ihnen endet auch am Mittwoch, 5. Juli das beliebte Festival auf dem Gelände der Wolters-Brauerei. Einige der Konzerte sind bereits ausverkauft. Alle Infos – wie Tickets, Preise, Parkmöglichkeiten und vieles mehr – erhalten Sie hier bei uns im Überblick:

Das sind die Künstler beim Wolters-Applaus-Garten 2023

Egal ob Rock, Pop, Jazz, Soul oder auch Comedy und Musical – im Wolters-Applaus-Garten wird auch 2023 wieder einiges geboten. Neben allzeit beliebten lokalen und überregionalen Klassikern wie Voodoo Lounge oder Sweety Glitter & the Sweethearts sind auch einige Geheimtipps mit dabei. Einige der 31 Shows bei dem beliebten Open Air Festival sind schon ausverkauft. Platz bietet der Garten für 520 Gäste.

Alle Konzerte und Zeiten im Überblick:

Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr: Sweety Glitter & the Sweethearts (ausverkauft)

(ausverkauft) Freitag, 2. Juni, 19 Uhr: Andreas Kümmert & Band

Samstag, 3. Juni, 19 Uhr: Polizei Big Band Niedersachsen Feat. Shereen Adam

Sonntag, 4. Juni, 11 Uhr: Jazz-Frühschoppen mit dem Duo Behrens & Osterloh

Sonntag, 4. Juni, 19 Uhr: Die Gitarreros

Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr: Josef & Friends

Mittwoch, 7. Juni, 19 Uhr: Maike Jacobs

Donnerstag, 8. Juni, 19 Uhr: Live-Karaoke mit „Impuls“

Freitag, 9. Juni, 19 Uhr: Heinz Rudolf Kunze

Samstag, 10. Juni, 16 Uhr: The Twangtyfive

Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr: Liedermacher-Punk-Frühschoppen mit Braunschweig Pension

Sonntag, 11. Juni, 19 Uhr: Mrs. Greenbird

Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr: Phil Siemers

Donnerstag, 15. Juni, 19 Uhr: GoGorillas

Freitag, 16. Juni, 19 Uhr: Louie At The Movies (ausverkauft)

(ausverkauft) Samstag, 17. Juni, 19 Uhr: Louie At The Movies (ausverkauft)

(ausverkauft) Sonntag, 18. Juni, 19 Uhr: Louie At The Movies

Mittwoch, 21. Juni, 19 Uhr: Thorsten Stelzner und Geza Gal

Freitag, 23. Juni, 19 Uhr: The Best Of Queen – Performed By Break Free

Samstag, 24. Juni, 19 Uhr: Voodoo Lounge

Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr: Evergreen-Frühschoppen mit den Honolulus

Sonntag, 25. Juni, 19 Uhr: Best Of Poetry Slam

Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr: The Sidemen-A Tribute To Elton John

Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr: Emilie Zoé

Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr: Kroner

Freitag, 30. Juni, 19 Uhr: BBG Sommerabend I – Oldschool Meets Newschool

Samstag, 1. Juli, 19 Uhr: BBG Sommerabend II – Favorite Songs & Good Old Friends

Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr: Klassik-Frühschoppen mit dem Josef Ziga Duo

Sonntag, 2. Juli, 19 Uhr: Sueno Del Sol

Dienstag, 4. Juli, 19 Uhr: Botticelli Baby

Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr: Sweety Glitter & the Sweethearts

Wolters-Applaus-Garten: Tickets und Preise

Die Preise für die einzelnen Shows im Wolters-Applaus-Garten variieren stark. Am günstigsten sind die Frühschoppen-Shows sowie die BBG Sommerabende ab 15 Euro. Die Auftritte von The Twangtyfive und Sweety Glitter & The Sweethearts sind ab 35,65 Euro am teuersten. Kinder unter 12 Jahren erhalten rabattierten Eintritt.

Tickets für die Events gibt es online bei der Konzertkasse oder über die Webseite des Wolters Applaus Gartens.

Anfahrt und Parken beim Wolters-Applaus-Garten in Braunschweig

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit dem Fahrrad. Dafür gibt es vor Ort auch zahlreiche Stellplätze. Besucherinnen und Besucher, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, nutzen am besten die Straßenbahn-Linie 1 oder 2 oder auch die Buslinie 420 und steigen an der Haltestelle Jahnplatz aus.

Für Autofahrer stehen Parkplätze in der Eisenbütteler Straße und der Böcklerstraße zur Verfügung.

Mehr zu Festivals in der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de