Unbekannte versprühen Reizgas in Braunschweiger Straßenbahn

In der Straßenbahn-Linie 2 haben Unbekannte am Freitagabend Reizgas versprüht.

Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr haben Unbekannte in der Braunschweiger Straßenbahn-Linie 2 in Richtung Heidberg Reizgas im Waggon versprüht. Als die Bahn an der Haltestelle „Hagenmarkt“ anhielt, haben drei junge Männer in der Straßenbahn mit einem Reizgassprühgerät hantiert und dieses verteilt, wie die Polizei mitteilt.

Anschließend verließen die drei Personen die Straßenbahn und liefen zügig davon. Mindestens eine junge Frau wurde durch das Reizgas verletzt, sie hatte Schmerzen und Atembeschwerden. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun nach weiteren geschädigten Personen, die sich in der Straßenbahn aufgehalten und das Reizgas eingeatmet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 476-3115 entgegen.

Unbekannter beschädigt parkendes Fahrzeug und flieht

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf der Gifhorner Straße stadteinwärts, kurz vor der Hansestraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein stadteinwärts fahrender PKW streifte dabei einen rechtsseitig parkenden grauen VW Touran und verursachte so einen Schaden an der kompletten linken Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Laut Angaben der Polizei könnte es sich um einen blauen VW Tiguan handeln, der ebenfalls erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite davongetragen haben dürfte. Es wurde unter anderem der rechte Außenspiegel des Unfallverursachers aufgefunden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter (0531) 476-3935.

