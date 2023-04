Polizei Braunschweig Einbrüche in Gartenverein – viele Fragezeichen in Braunschweig

Auf dem Gelände eines Gartenvereins in Braunschweig ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Braunschweig. In der Nacht auf Freitag ist es zu einigen Einbrüchen in einem Gartenverein in der Vorwerksiedlung gekommen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.