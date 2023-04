Handfester Streit und Dönerwurf bei Ü30-Party in Salzgitter

Bei einer Ü30-Party in Lebenstedt ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert. Das berichtet die Salzgitteraner Polizei.

Demnach gerieten gegen 1.20 Uhr in der Neißestraße zwei Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren mit einer 31-jährigen Frau aneinander. „Unter anderem wurden dem Opfer hierbei Haare ausgerissen“, berichtet die Polizei.

Durch das beherzte Eingreifen einer Zeugin, die ihren Döner auf eine Täterin warf, konnte die Auseinandersetzung schließlich beendet werden. Die beiden Täterinnen wurden schließlich der Örtlichkeit verwiesen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Lichtenberg: Zeuge beobacht Hakenkreuz-Sprüher

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag hat ein Zeuge drei Heranwachsende in Lichtenberg beobachtet, die mit Farbe den Asphalt der Burgbergstraße besprühten. Die alarmierte Polizei konnte die drei 17-Jährigen noch in der Nähe antreffen.

Auf der Fahrbahn der Burgbergstraße stellten die Beamten ein aufgesprühtes Hakenkreuz fest – einer der Jugendlichen räumte ein, dieses aufgesprüht zu haben. „Mittels Farblöser reinigte er die Fahrbahn unverzüglich“, erklärt die Salzgitteraner Polizei. Gegen den 17-Jährigen ist nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Lebenstedt: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am Freitagabend haben Beamte der Polizei Salzgitter drei Personen auf frischer Tat bei einem Diebstahl aus einem Altkleidercontainer in der Lebenstedter Neißestraße ertappt. Während der Streifenfahrt beobachteten die Polizisten gegen 22.10 Uhr, wie eine 28-jährige Frau an dem Container hantierte, eine Jacke herauszog und diese an eine 54-Jährige übergab. Diese verstaute die Jacke schließlich in einem Auto, das von einem 35-jährigen Mann gefahren wurde.

Die Polizei überprüfte die drei Personen – und konnte im Wagen weitere Kleidungsstücke feststellen, die mutmaßlich ebenfalls aus dem Container gestohlen wurden. Die Beamten stellten die Kleidung sicher und leiteten Strafverfahren ein.

