Martin Tenge folgt auf Reinhard Heine als Propst in Braunschweig

Domkapitular Martin Tenge übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Nachfolge des im Sommer in den Ruhestand tretenden Domkapitulars Propst Reinhard Heine. Er wird damit Pfarrer und Propst der katholischen Pfarrgemeinde St. Aegidien und zugleich Dechant des Dekanates Braunschweig, wie Pressesprecherin Sabine Moser mitteilt.

Tenge (61) war über viele Jahre Propst und Dechant des Regionaldekanats Hannover, ehe er vor vier Jahren die Leitung der Hauptabteilung Personal/Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Hildesheim übernahm. Seit Ende 2022 fungiert er als Leiter der Abteilung Personal/Seelsorge im neu geschaffenen Bereich Personal im Bischöflichen Generalvikariat. Diese Aufgabe werde er noch bis Ende September wahrnehmen, so Moser, ehe er nach einer kurzen Auszeit zu Beginn der Adventszeit seine neue Leitungsaufgabe in Braunschweig antrete.

Bisher Personalleiter in Hildesheim – künftig Pfarrer, Propst und Dechant in Braunschweig

„Ich habe den Bischof im vergangenen Jahr gebeten, mir perspektivisch eine neue Aufgabe im Bistum zu übertragen, da ich feststellen musste, dass ich in der Summe diese aktuelle Aufgabe nicht mit der für mich notwendigen Stimmigkeit ausfüllen kann“, erläutert Tenge laut der Pressemitteilung. „So bin ich dankbar, dass der Bischof mir die verantwortungsvolle Aufgabe in Braunschweig überträgt. Zugleich bin ich froh, dass ich die Personalarbeit in unserem Bistum an verantwortungsvoller Stelle mitgestalten und weiterentwickeln konnte.“

Markus Güttler, Leiter des Bereiches Personal im Bischöflichen Generalvikariat, betont: „Durch Martin Tenges Wechsel nach Braunschweig verlieren wir einen Personalleiter mit einem großen Erfahrungsschatz.“

Seit 21 Jahren Propst und Dechant

Der bisherige Propst in Braunschweig, Domkapitular Reinhard Heine, wird Ende August mit Vollendung des 68. Lebensjahres in den regulären Ruhestand versetzt. Heine hat die Aufgabe als Propst und Dechant für das Dekanat Braunschweig seit 21 Jahren inne.

Er hätte die Aufgabe gerne noch weitergeführt, so Moser, habe sich nun aber aus gesundheitlichen Gründen dafür entschieden, Bischof Heiner Wilmer zu bitten, ihn im Sommer von seinen Aufgaben zu entpflichten. „Ich bin dankbar für eine erfüllte Zeit in Braunschweig. Zugleich freue ich mich darauf, mich als Ruheständler in der Seelsorge und für Gottesdienste in Braunschweig weiterhin aktiv einbringen zu können“, so Heine.

Generalvikar Martin Wilk sagt zum Aufgabenwechsel der beiden Domkapitulare: „Ich wünsche Reinhard Heine nach mehr als zwei Jahrzehnten im unermüdlichen Einsatz für die katholische Kirche in Braunschweig Gottes Segen und alles Gute, vor allem eine stabile Gesundheit. Ihm folgt mit Martin Tenge einer unserer profiliertesten und erfahrensten Geistlichen nach. Das ist eine gute Nachricht für Braunschweig.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de