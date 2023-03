Waldkindergarten im Timmerlaher Busch startet im Mai

Jetzt ist er endlich da: Seit Donnerstagnachmittag steht ein Bauwagen im Timmerlaher Busch – nicht weit entfernt von der Stelle, an der sich der Kletterpark „Monkeyman“ befunden hat. Der Bauwagen bietet den Kindern des Waldkindergartens Schutz, die hier künftig betreut werden.

Imke Schacht ist Vorsitzende des Vereins „Waldkindergarten Braunschweig“, einer Elterninitiative. Die gelernte Erzieherin hat Soziale Arbeit studiert und 2020 den Stein ins Rollen gebracht. Einen Waldkindergarten im Westen Braunschweig habe sie sich lange gewünscht, hatte sie unserer Redaktion vor einem Jahr gesagt – bisher gibt es in Braunschweig lediglich einen Waldkindergarten im Querumer Forst, also am anderen Ende der Stadt.

Betreuung im Wald inklusive Bio-Essen, Panoramafenster und Wickeltisch

Fügt sich gut ein, und wenn die Bäume wieder Blätter haben, wird er kaum noch zu sehen sein: der Bauwagen des Waldkindergartens im Timmerlaher Busch. Foto: Bernward Comes

Eigentlich hätte Imke Schacht den Waldkindergarten schon gerne im letzten Sommer eröffnet, aber es hat etwas länger gedauert, bis die Finanzierung gesichert und der Bauwagen fertig war: Hergestellt wurde er von der Manufaktur Huchler in Bielefeld, die sich auf das Wohnen auf kleinem Raum spezialisiert und vergangenes Jahr den „Green Concept Award“ gewonnen hat. Dunkelgrün ist der Wagen gestrichen, er hat große Fenster mit Fensterläden, innen viel helles Holz. Es gibt eine Küchenzeile, fließend Wasser und eine Gasheizung für kalte Tage. Eine Trenntoilette befindet ebenso an Bord wie ein Wickeltisch.

In den nächsten Tagen wird der Bauwagen eingerichtet. „Zum 1. Mai wollen wir an den Start gehen“, kündigt Patricia Weinhold an, die zweite Vorsitzende der Elterninitiative. Die Betriebserlaubnis liege noch nicht vor, werde aber in Kürze erwartet. Imke Schacht strahlt vor Glück: „Jetzt ist es greifbar und sichtbar: Wir haben es wirklich geschafft. Das ist schon ein emotionaler Moment“, sagt sie zufrieden. Zu Beginn wird sie selbst zum Mitarbeiterteam zählen, bis sich alles eingespielt hat und das Personal vollständig ist. „Die Haltung muss stimmen. Wir suchen nicht nur jemanden, der Lust auf Waldpädagogik hat sondern auch unseren Ansatz einer bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung mitträgt.“

Es gibt noch freie Plätze im Waldkindergarten

15 Kinder sollen künftig im Timmerlaher Busch weitgehend unter freiem Himmel betreut werden: viel Bewegung, viel frische Luft und Natur inklusive. Der Bauwagen dient als Ankerplatz, bietet Stauraum und Schutz. Für den Fall, dass die Kinder bei Sturm oder Gewitter mal nicht im Wald betreut werden können, wird es ein Notquartier geben.

Die Kinder im Alter ab drei Jahren werden von 8 bis 14 Uhr betreut, ein Caterer liefert das Mittagessen in den Wald – vegetarische Bio-Kost. Es gibt noch freie Plätze im Waldkindergarten. Grundsätzlich ist die Kita-Betreuung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr in Niedersachsen kostenfrei. Infos zum Essensgeld und einer möglichen Fördermitgliedschaft erhält man beim Verein: auf der Homepage oder per Mail: waldkindergarten-bs@posteo.de

