Klima-Kleber: Frankfurter Gericht klagt Braunschweiger an

Frankfurt am Main. Zwei Männer aus Braunschweig haben im April vergangenen Jahres in Frankfurt am Main für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt.

Diese Hand (rechts) gehört einem Klima-Aktivisten, der sich im März in Köln auf einer Straße festgeklebt hat. In Frankfurt am Main müssen sich am Freitag zwei Aktivisten aus Braunschweig verantworten.



Nach zwei Klebe-Aktionen mit erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr haben sich an diesem Freitag vier Klima-Aktivisten aus Norddeutschland vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt den 28 und 59 Jahre alten Männern aus Braunschweig sowie den 30 und 46 Jahre alten Frauen aus Oldenburg und dem Kreis Segeberg Nötigung in zwei Fällen zur Last.

Braunschweiger halten Verkehr in Frankfurt auf

Im April vergangenen Jahres sorgten sie zunächst an einem Kreisverkehr in Frankfurt-Bockenheim sowie einen Tag später an einer Straßeneinmündung im Frankfurter Gallusviertel für stundenlange Behinderungen. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.

dpa

