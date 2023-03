Braunschweiger Mathe-Asse bei Olympiade erfolgreich

230 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13 haben sich vor Kurzem zur niedersächsischen Landesrunde der Mathematik-Olympiade zum geistigen Spitzensport im Mathematischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen getroffen.

Die Schülerinnen und Schüler konnten in zwei vierstündigen Klausuren zeigen, was an Kombinationsfähigkeit, logischem Denken und kreativem Umgang mit mathematischen Methoden in ihnen steckt. Kultusministerin Julia Hamburg (Grüne) überreichte bei der feierlichen Siegerehrung insgesamt 17 Gold-, 26 Silber- und 36 Bronzemedaillen sowie 22 Anerkennungspreise an die stolzen Mathe-Olympioniken.

Über den 1. Platz des begehrten Schulpreises konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Bismarckschule Hannover freuen. Das Wilhelm-Gymnasium Braunschweig erlangte den 3. Preis.

15 Schülerinnen und Schüler aus Braunschweig erfolgreich

Aus Braunschweig erlangten in ihrer Altersklasse Ben Fischer vom Wilhelm-Gymnasium und Jan Thürmann von der Gaußschule jeweils den 1. Platz. Über den 2. Platz können sich folgende Schülerinnen und Schüler in ihren Altersklassen freuen: Yunxinag Jiang und Anton Jüttner (beide vom Wilhelm-Gymnasium) Ricarda Scharff (Ricarda-Huch-Schule), Julia Schaaf (Neue Oberschule) und Max Maluche (Martino-Katharineum).

Eine Urkunde für den 3. Platz erhielten in ihren Altersklassen die Schüler Hannes Dießel (Lessinggymnasium), Florian Herbote (Wilhelm-Gymnasium), Elias Steiner (Neue Oberschule), Vince Maluche und Hannes Sobottka (beide vom Martino-Katharineum). Einen Anerkennungspreis gab es für Sarah Müller (Gymnasium Kleine Burg), Janne Timo Hein (Neue Oberschule) und Niko Schoss (Martino Katharineum).

Mehr als 100 Lehrkräfte, Studierende und Uni-Mitarbeitenden haben mit angepackt

Die Vorsitzende des Vereins „Mathematik-Olympiade in Niedersachsen“, die Mathematikstudentin Johanna Kratz, zog laut der Pressemitteilung ein außerordentlich positives Fazit: „An zwei sehr schönen, aber auch anstrengenden Tagen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jede Menge Spaß beim Rechnen. Das Organisationsteam mit mehr als 100 Lehrerinnen und Lehrern, Studierenden sowie Mitarbeitenden der Fakultät für Mathematik und Informatik hat bei der Auswertung von mehreren hundert Klausuren wieder tolle Arbeit geleistet.“

Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. In Niedersachsen unterstützt die Stiftung NiedersachsenMetall den Wettbewerb finanziell. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. „Die Begeisterung, die die teilnehmenden Mädchen und Jungen hier zeigen, beweist, dass Mathe so viel mehr ist als nur ein trockenes Schulfach. Die Mathematik-Olympiade prämiert tolle Leistungen auf großartige Weise und ermutigt so junge Talente“, so Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung NiedersachsenMetall.

