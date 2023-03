Braunschweig. Die Zeiten von Döner und Pizza in der großen Pause sind vorbei: Ab sofort bietet die Raabeschule im Heidberg wieder eine ordentliche Verpflegung an.

Schulen in Braunschweig Raabecafé in Braunschweig startet mit 600 Donuts für Schüler

Die Raabeschule im Heidberg war 1989 das erste Ganztags-Gymnasium, das in Niedersachsen an den Start ging. Kaum zu glauben: Ausgerechnet hier gab es in den letzten fünf Jahren keine Snacks und kein vernünftiges Mittagessen zu kaufen. Viele Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte sind in der Mittagspause ins Zentrum des Stadtteils gelaufen, um sich dort mit Döner, Pizza oder Backwaren zu versorgen.

Umso glücklicher ist Schulleiter Axel Jacobsen, dass nun endlich das „Raabecafé“ im Foyer der Schule geöffnet hat. Ob Königsberger Klopse, Gemüsegulasch oder Kartoffelrösti: Künftig gibt’s für 3,30 Euro ein warmes Mittagessen in der Schule. Täglich stehen zwei Gerichte zur Auswahl. Und vormittags kann man sich im „Raabecafé“ mit Snacks, belegten Brötchen und Getränken versorgen.

Fünf Jahre lang gab es keine Essensausgabe an der Ganztagsschule

600 Schoko-Donuts als Willkommensgruß: Das kam gut an. Künftig wird es im Raabecafé aber auch viel gesundes Essen geben. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Für 200.000 Euro hat die Stadt als Schulträger das Bistro umbauen und modernisieren lassen. Denn als der letzte Caterer im Jahr 2018 seinen Vertrag kündigte und ein neuer übernehmen wollte, stellte sich heraus, dass die Essensausgabe nicht mehr den notwendigen Bedingungen entsprach. 2020 wurde dann sogar festgestellt, dass die Bausubstanz komplett überarbeitet werden musste.

Den Schülern stand in dieser Zeit frei, die Mensa der benachbarten IGS zu nutzen. Von der Möglichkeit haben laut Schulleiter Jacobsen aber nur sehr wenige Gebrauch gemacht – zumal die Mensa der IGS derzeit ohnehin wegen eines Wasserschadens geschlossen ist und das Essen vorübergehend in der Turnhalle ausgegeben wird.

Betrieben wird das Raabecafé von der Inklusionsgesellschaft „Sprössling“

Betrieben wird das Raabecafé künftig von „Sprössling“, einer Gesellschaft, die zur Evangelischen Stiftung Neuerkerode gehört. 2018 wurde „Sprössling“ als Inklusionsgesellschaft gegründet mit dem Ziel, Menschen mit Handicap den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Mit 600 kostenfreien Schoko-Donuts gab das „Raabecafé“ nun seinen Einstand bei den Schülern – gezahlt hat das Gebäck der Förderverein der Schule.

Die Schülerinnen Kira (15) und Freya (16) jedenfalls sind begeistert: „Wir müssen jetzt nicht mehr ins Zentrum laufen, wenn wir vergessen haben, uns Essen zur Schule mitzubringen.“

