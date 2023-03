Unfall in der Luisenstraße: Kind unter Straßenbahn eingeklemmt

Großeinsatz für Rettungskräfte in der Luisenstraße. Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde ein Kind bei einem Unfall unter einer Straßenbahn eingeklemmt. Der Junge befand sich in größter Lebensgefahr. Nachdem Menschen vor Ort Erste Hilfe leisteten, leiteten Rettungskräfte eine sogenannte „Crash-Rettung“ ein. Die Bahn wurde angehoben, um den Jungen zu befreien. Mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Schwer verletzt wurde das Kind in ein Krankenhaus geflogen.

Mehrere Kinder müssen den Unfall hautnah miterleben

Rund 20 Kinder und Jugendliche waren bei dem Unfall zugegen, viele von ihnen befanden sich im Inneren der verunglückten Straßenbahn. Sie wurden notdienstlich betreutet. Die Feuerwehr rief hierzu einen „Massenanfall zu betreuender Personen“ aus. Sie wurden in zunächst in eine nahegelegene Gaststätte gebracht.

Zwischen Cyriaksring und Frankfurter Straße ist die Luisenstraße weiterhin voll gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

