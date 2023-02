Unbekannte stehlen drei Fahrzeuge von Braunschweiger Autohaus

Braunschweig. In Lehndorf haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Fahrzeuge von einem Autohaus-Gelände gestohlen. Braunschweigs Polizei ermittelt.

In einem Industriegebiet im Braunschweiger Stadtteil Lehndorf haben Unbekannte in der Nacht zu Montag drei Autos gestohlen. Wie die Polizei berichtet, begaben sich die Täter zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr, auf das frei zugängliche Gelände eines Autohauses an der Saarbrückener Straße.

Sie stahlen von dort drei Fahrzeuge der Marke Hyundai. Zudem nahmen sie ein Kennzeichen mit, was an einem Fahrzeug des Autohauses angebracht war. „Der Schaden beläuft sich auf eine untere sechsstellige Summe“, erläutert Braunschweigs Polizei.

Die Kriminalpolizei hat den Tatort aufgenommen, Spuren gesichert, Zeugen befragt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

