Junge Polin behauptet: Ich bin Maddie McCann

Madeleine McCann war 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden.

Eine junge Frau behauptet in dem sozialen Netzwerk Instagram, die vermisste Madeleine McCann zu sein. Auf dem Account hat die Polin in den vergangenen fünf Tagen mehrere Bilder hochgeladen, welche ihre Ähnlichkeit mit den Fotos der vermissten Maddie McCann und deren Eltern zeigen sollen. Die dreijährige Madeleine McCann war 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden; der Fall hatte international für Entsetzen und Anteilnahme gesorgt. Die Spuren ihres mutmaßlichen Entführers führten zuletzt auch nach Braunschweig.

DNS-Test mit Maddies Eltern?

„Helft mir, ich muss mit Kate und Gerry McCann sprechen“, heißt es auf Englisch in der Beschreibung des Instagramkanals „iammadeleinemccan“, dem in fünf Tagen bereits mehr als 700.000 Abonnenten folgen. Zur Stunde gibt es noch keine Bestätigung über die Echtheit des Accounts und über den Wahrheitsgehalt der Behauptungen der Frau aus Polen. Auf dem Kanal finden sich vor allem Bilder, welche die Gesichtszüge der Frau mit äußerlichen Merkmalen von Kate und Gerry McCann vergleichen.

In der Kanalbeschreibung heißt es auch, dass Madeleines Eltern einem DNS-Vergleich zugestimmt hätten. Wie die Nachrichtenseite T-Online schreibt, hätten die Familie McCann aber bisher auf die Aussagen der Polin nicht reagiert.

Haftbefehl gegen Mann aus Braunschweig

Madeleine McCann aus Großbritannien war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz verschwunden, während die Eltern in einem Restaurant zu Abend aßen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Im Jahr 2020 erging im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung Haftbefehl gegen einen Deutschen, der seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig gehabt hatte und aktuell noch eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer Amerikanerin verbüßt. kul

