Deutsche Bahn: Störungen zwischen Braunschweig und Wolfsburg

Braunschweig. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg kommt es am Donnerstagvormittag zu Ausfällen im Nah- und Fernverkehr.

An der Zugstrecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg kommt es am Donnerstagvormittag zu Störungen. Die Haltestellen Hildesheim und Braunschweig seien betroffen. (Symbolbild)

An der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg kommt es am Donnerstagvormittag zu Beeinträchtigungen und Zugausfällen. Das meldet die Deutsche Bahn (DB) auf Twitter um 10.45 Uhr. Grund seien demnach Reparaturen an der Oberleitung entlang der Strecke.

Haltestellen Hildesheim und Braunschweig betroffen

Auf Anfrage sagte eine Sprecherin der DB unserer Redaktion, das aktuell noch keine Prognose über die Dauer der Störungen gemacht werden könnte. Reisende sollten sich auf längere Einschränkungen einstellen. Bei Fernreisen nach Berlin-Ostbahnhof entfallen zum Teil die Stopps in Hildesheim und Braunschweig.

Die Enno-Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist ebenfalls betroffen. Auch hier fallen einzelne Verbindungen aus. Auf Anfrage war das Unternehmen nicht zu erreichen.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

kul

