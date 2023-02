Lotta und Lars von Futter Teresa retten Braunschweiger Lebenesmittel

Die Initiative Futter Teresa besteht aus 35 ehrenamtlichen Mitgliedern und setzt sich in Braunschweig gegen Lebensmittelverschwendung ein. Sie sammelt Essen aus dem Einzelhandel, das eigentlich weggeworfen werden würde. Daraus kocht sie dann zwei Mal im Monat in verschiedenen Restaurants in der Stadt Menüs mit mehreren Gängen. Das Essen ist dabei für die Besucher komplett umsonst. Während Lasse dort kocht, ist Lotta vor allem für die Betreuung der Gäste verantwortlich.

