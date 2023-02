Vandalismusserie: Mehrere Autos in Braunschweig beschädigt

Braunschweig. Am vergangenen Wochenende sind an mehreren Autos die Heckscheibenwischer abgebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Wendentorwall wurden in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere Autos beschädigt. Die Polizei fahndet. (Symbolbild)

Am vergangenen Wochenende ist es zu einer Reihe von Beschädigungen an Autos in Braunschweig gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, wurden in der Nacht zum Sonntag bei fünf Fahrzeugen am Wendentorwall die Heckscheibenwischer abgeknickt oder abgebrochen. Der Gesamtschaden läge bei über 1000 Euro.

Zeugen in Braunschweig gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die auf dem Wendentorwall oder im Nahbereich Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter: (0531) 476 3115.

red

