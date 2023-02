Braunschweig: So geht es weiter mit der Feuerwache Südwest

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat diese Woche in nicht-öffentlicher Sitzung dem Entwurf des Bebauungsplans für die geplante Feuerwache Südwest mehrheitlich zugestimmt. Die Unterlagen sollen nun öffentlich ausgelegt werden. Die neue Feuerwache soll an der Westerbergstraße zwischen Rüningen und Broitzem entstehen. Die Stadt hat bereits das Grundstück neben der Autobahnmeisterei gekauft, Baustart könnte schon 2024 oder 2025 sein.

Im Januar hatte es wie berichtet in der Sitzung des Stadtbezirksrats Südwest jedoch kräftigen Gegenwind gegen das Großprojekt gegeben: Ausgerechnet aus Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Rüningen kam Kritik am künftigen Standort der Feuerwache. Und diese wurde in der kurzfristig eingeschobenen Einwohnerfragestunde so vehement vorgetragen, dass der Bezirksrat den Bebauungsplan am Ende einstimmig ablehnte.

Deutlich wurde, dass aus Sicht der freiwilligen Feuerwehrleute die Arbeits- und Einsatzaufteilung zwischen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Wehr nicht ausreichend abgestimmt wurde. Zudem wäre die Wache besser in der Weststadt aufgehoben, argumentierten sie, da es in dem einwohnerstarken Stadtteil häufig Einsätze gebe, aber keine Freiwillige Feuerwehr. Auch eine zusätzliche Verkehrsbelastung in Rüningen wird von Anwohnern befürchtet.

Feuerwache Südwest kann ohne zusätzliches Personal betrieben werden

Der Fachbereich Feuerwehr der Stadt hat dazu schriftlich Stellung bezogen. Bereits 2017 sei die Umsetzung des Feuerwehrbedarfplans beschlossen worden. Schon damals sei das Grundstück Westerbergstraße für die Südwestwache vorgeschlagen worden, so habe es der Gutachter empfohlen. Sein Vorschlag: Zehn Einsatzkräfte von der Feuerwache Süd im Heidberg sollen mit Einsatzleitwagen, Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug an die Westerbergstraße verlegt werden. Heißt: Für die Wache Südwest werden weder zusätzliches Personal noch zusätzliche Fahrzeuge benötigt.

Ein alternativer Standort in der Ludwig-Winter-Straße in der Weststadt sei „intensiv geprüft“ worden, führte die Verwaltung zum damaligen Zeitpunkt aus. Verkehrsgünstig gelegen sei der alternative Standort zwar auch, aber personell müsste deutlich aufgestockt werden aufgrund der größeren Distanz zur bestehenden Wache im Heidberg. Zudem gebe es „erhebliche Überschneidungen“ mit anderen Wachen der Berufsfeuerwehr, während die südwestlichen Stadtteile schlechter abgedeckt würden. Kurzum: Der Standort Westerbergstraße sei „der optimale Standort für eine zusätzliche Wache im Hinblick auf eine möglichst großflächige Abdeckung des Stadtgebietes und einer möglichst wirtschaftlichen Vorhaltung von Feuerwehreinsatzkräften“.

Die Verwaltung verweist darauf, dass der damalige Stadtbezirksrat Rüningen der Vorlage einstimmig zugestimmt habe. Im Nachgang seien mit der Ortsfeuerwehr Rüningen mehrere Gespräche geführt worden, unter anderem sei angeboten worden, „die Ortsfeuerwehr mit in den Neubau einziehen zu lassen und sie mit Sonderaufgaben zu betrauen“. Die Ortsfeuerwehr habe aber lieber am alten Standort im Ort bleiben wollen. „Es wurde der Ortsfeuerwehr Rüningen zugesichert, dass sie auch weiterhin einsatztaktisch notwendig ist. Wir haben auch an anderen Stellen im Stadtgebiet Ortsfeuerwehren in der Nähe einer Feuerwache, zum Beispiel in Melverode“, schreibt die Verwaltung.

Alternativer Standort in der Weststadt geprüft und verworfen

Aus Sicht der Verwaltung sind die Rahmenbedingungen damals abgestimmt worden: „Es gab aus den Ortsfeuerwehren Rüningen und Broitzem keine Signale, dass es weiteren Gesprächsbedarf zur Südwestwache gibt.“ An den Fakten habe sich seitdem nichts Grundlegendes geändert.

Nach der nun laut gewordenen Kritik seien die betroffenen Ortsbrandmeister, der Stadtbrandmeister und der stellvertretende Stadtbrandmeister für den Bereich Süd zum Gespräch eingeladen worden. Man wolle weiterhin im Austausch bleiben.

Fazit der Verwaltung: „Die Südwestwache ist trotz des großen Einsatzes der Ortsfeuerwehr erforderlich. Ein alternativer Standort in der Weststadt wurde geprüft und verworfen.“

Der Verwaltungsausschuss stimmte dem Bebauungsplan und der Veröffentlichung der Unterlagen am 7. Februar nach Auskunft von Stadtsprecher Adrian Foitzik zu.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de