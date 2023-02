Bargeld weg – Trickdiebe bestehlen Seniorin in Braunschweig

In Braunschweig ist es am Mittwoch zu einem Trickdiebstahl gekommen.

Eine 86-jährige Braunschweigerin ist am frühen Mittwochabend Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Unter dem Vorwand Bücher ankaufen zu wollen, klingelten zwei Männer an der Tür der Seniorin. Dann ließ sie die beiden herein. Während einer der beiden sich Notizen machte, begutachtete der andere gemeinsam mit der Dame ihre Buchsammlung, so die Polizei.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Nach wenigen Minuten seien die Männer wieder gegangen, ohne Bücher gekauft zu haben. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass die Täter aus ihrer Wohnung eine hohe dreistellige Bargeldsumme stahlen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de