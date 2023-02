Wolfsburg. In Wolfsburg haben Unbekannte einen VW-Bus vor der Garage des Besitzers gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag und Mittwoch.

Polizei Wolfsburg Unbekannte stehlen VW Multivan in Wolfsburg – Hoher Schaden

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in Wolfsburg einen VW Multivan gestohlen. Wie die Polizei Wolfsburg mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, in der Straße Hasenwinkel im Ortsteil Tiergartenbreite. Der 13 Jahre alte T5 habe verschlossen auf der Garageneinfahrt des Besitzers gestanden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, wie die Polizei weiter mitteilt.

Hinweise zum Diebstahl des Multivans nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße entgegen: (05361) 46460.

