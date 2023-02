Polizei Salzgitter A39 bei Salzgitter am Abend komplett gesperrt – zwei Unfälle

Auf der Autobahn 39 haben sich am Mittwochabend mehrere Unfälle ereignet. Grund war wohl die Witterung. (Symbolbild)

Salzgitter. Die A39 ist am Mittwochabend in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Insgesamt fünf Autos waren in zwei Unfälle zwischen Thiede und Lebenstedt verwickelt.