Diesmal Braunschweig: Trickdiebstähle in der Region häufen sich

Braunschweig. In der Innenstadt gab sich ein Mann als Handwerker aus – und stahl Schmuck von einer 74-Jährigen. In Melverode war ein 84-Jähriger das Opfer.

In Braunschweig waren am Montag Trickdiebe in zwei Fällen erfolgreich.

Offenbar sind derzeit vermehrt Trickdiebe unterwegs, die es auf Schmuck abgesehen haben. Vermeldete zunächst die Polizei Wolfsburg am Montag Fälle, zogen nun die Beamten aus Braunschweig nach. Eine 74-jährige Braunschweigerin, die in der Innenstadt lebt, wurde Opfer. In den Mittagsstunden klingelte ein Mann an ihrer Tür. Dieser gab an, bei Arbeiten etwas beschädigt zu haben. Zur Überprüfung der Wasserleitungen hatte sich die Dame mit dem Mann ins Badezimmer begeben. Danach wollte der Mann ihr einen Geldbetrag erstatten und verließ die Wohnung zunächst. Doch er kehrte nicht zurück. Als sich die Seniorin im Anschluss bei ihrem Hausmeister nach Handwerksarbeiten erkundigte, stellte sich der Betrug heraus. Die Dame stellte zudem fest, dass Schmuck aus ihrer Wohnung gestohlen wurde. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich in Melverode zu. Auch hier betrat ein Mann unter dem Vorwand, den Wasserdruck messen zu wollen die Wohnung einer 84-Jährigen. Im Nachgang wurde ebenfalls das Fehlen von Wertgegenständen in bislang unbekannter Höhe festgestellt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, sicherte Spuren und leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren ein.

red

