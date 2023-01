Raubüberfall bei Rewe in Ilsede: Mann flüchtet mit Bargeld

Ilsede. In dem Supermarkt hat ein Mann am späten Montagabend Geld geraubt. Er stand mit einer Waffe vor der Kassiererin. Zudem: Verkehrsunfall in Peine.

Am späten Montagabend ist es im Rewe-Markt in der Eichstraße in Ilsede (Kreis Peine) zu einem Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, betrat gegen 22 Uhr, kurz vor Ladenschluss, ein maskierter Mann die Filiale und begab sich zielstrebig an die Kasse. Von der 67-jährigen Kassiererin forderte er unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Anschließend verließ der bislang unbekannte Täter mit Geld in noch unbekannter Höhe den Markt wieder.

Diese Täterbeschreibung hat die Polizei: Männlich, 1,90 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, dunkelblonde Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine grau, glänzende Steppjacke mit Kapuze, eine hellblaue Jeans und einen schwarzen Gürtel, schwarze Schuhe und eine weiße FFP2-Maske. Außerdem trug er eine weiße Rossmann-Tüte und eine schwarze Schusswaffe.

Auto kollidiert an der Stahlwerkbrücke in Peine mit Laterne – Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am späten Donnerstagabend mit einer Straßenlaterne an der Kreuzung Stahlwerkbrücke/Woltorfer Straße kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurde die Laterne dabei zerstört. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach den vorgefundenen Unfallspuren handelte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen silbernen Mercedes, der aus Richtung der Stahlwerkbrücke kam.

Im Kreuzungsbereich geriet der Wagen ins Schleudern, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß mit der Laterne zusammen. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich schwer beschädigt sein. Hinweise auf den Verursacher oder das Fahrzeug nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Einbruch ins Schützenheim Dungelbeck

Am Montagvormittag haben Zeugen einen Einbruch in das Schützenheim in Dungelbeck gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag eine Stahltür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Schützenheim wurde eine Dose mit Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

