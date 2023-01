Wolfsburg: Unbekannter bricht binnen Stunden in drei Läden ein

Wolfsburg. In der Wolfsburger Innenstadt trieb der Mann in der Nacht zu Dienstag sein Unwesen. Außerdem brachen Unbekannte ein Auto auf und stahlen eine Tasche.

In Wolfsburg ist ein Unbekannter in drei Geschäfte eingebrochen (Symbolfoto).

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag in drei Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. In zwei Fällen beobachteten Zeugen eine flüchtende Person. Das sind die Fälle:

Am Montagabend nahmen Zeugen im Schlesierweg ein klirrendes Geräusch wahr und bemerkten eine dunkel gekleidete laufende Person. Eine Nachschau ergab, dass die Scheibe eines Friseursalons offensichtlich beschädigt worden war, woraufhin die Zeugen umgehend die Polizei verständigten. Bei der Spurensicherung stellte sich heraus, dass ein Fenster des Salons mit einem Gullydeckel eingeworfen worden war und ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden war.

Kurz nach Mitternacht vernahm ein Passant ein Geräusch wie zerberstende Scheiben in der Saarstraße und sah eine dunkel gekleidete Person aus einem dortigen Lebensmittelgeschäft kommen und in Richtung Schubertring gehen. Dort stieg der Täter auf ein Fahrrad und entfernte sich. Der Zeuge rief er die Polizei an, die mit mehreren Streifenwagen zum Tatort fuhr. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Laden nichts gestohlen.

Etwa eine Stunde später löste die Alarmanlage eines Telekommunikationsgeschäfts in der Fußgängerzone der Porschestraße aus. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagen stellten die Beamten fest, dass die gläserne Eingangstür des Ladens eingeschlagen worden war. Eine Nachschau ergab, dass unbekannte Täter gewaltsam die Diebstahlsicherungen von fünf Smartphones herausgerissen und die Handys gestohlen hatten. Hinweise zu den Fällen unter (05361) 46460.

Pkw-Fenster eingeschlagen – Diebe stehlen Handtasche

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag die eine Scheibe eines VW Golf eingeschlagen, der auf einem Parkplatz am Südufer des Allersees parkte und stahlen eine Handtasche. Die Fahrerin des Golfs hatte ihren Wagen am Montagnachmittag auf dem Schotterparkplatz in Höhe der Schlachthofbrücke abgestellt. Als sie kurze Zeit später wieder zu dem Fahrzeug kam, bemerkte sie sofort, dass die hintere linke Scheibe des Pkw eingeschlagen worden war. Die auf dem Rücksitz liegende Handtasche hatten die Täter mitgenommen. Hinweise: (05361) 46460.

Einbruch in vier Gartenlauben in Mörse

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag in vier Gartenlauben eines Kleingartenvereins in der Heinrich-Deumeland-Straße in Mörse eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einem Gartenhaus Lebensmittel gestohlen, das Diebesgut aus den anderen Lauben ist derzeit nicht bekannt. Hinweise: (05361) 46460.

Unbekannte zünden Müllcontainer in Mörse und Westhagen an

In Mörse und in Westhagen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Müllcontainer angezündet. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gegen ein Uhr den Notruf der Feuerwehr, als er im Herzbergweg einen brennenden Altpapiercontainer auf dem Parkplatz gegenüber der Ballsporthalle feststellte. Die Freiwillige Feuerwehr Mörse löschte den Brand.

Nur kurze Zeit später entdeckten zwei Passanten einen brennenden gelben Müllcontainer in der Eisenacher Straße. Der Container wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Container konnte durch die Berufsfeuerwehr verhindert werden. Die Brandermittler gehen aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe von einem Tatzusammenhang aus.

