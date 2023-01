Salzgitter: Unbekannte brechen am Wochenende in zwei Schulen ein

Salzgitter. In die Kranichdammschule und die Maria-Montessori-Schule sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen.

Auf gleich zwei Schulen in Salzgitter hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende abgesehen. So gelangten die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh nach Aufhebeln eines Fensters in die Kellerräumlichkeiten der Kranichdammschule im Mammutring. Der Versuch, hier eine weitere Tür gewaltsam zu öffnen, scheiterte jedoch. Ein weiteres Eindringen erfolgte nicht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Ebenso am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter, eine Tür an der Maria-Montessori-Schule im Storchenkamp gewaltsam aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, der Sachschaden wird hier auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen unter (05341) 18970.

