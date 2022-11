Asia-Markt folgt auf „Görge City“ in Braunschweigs Innenstadt

Das in Hannover ansässige Familienunternehmen Mr. Phung will im Februar 2023 einen Asia-Markt in der Braunschweiger Innenstadt eröffnen. Auf Facebook wird bereits darauf aufmerksam gemacht. Der künftige Standort: die Räume von Edeka Görge zwischen Bankplatz und Friedrich-Wilhelm-Straße. Aktuell ist der City-Markt noch in Betrieb; die Görge-Geschäftsführung war am Donnerstag nicht für eine Auskunft erreichbar.

„Mr. Phung“ wurde 1986 von drei Brüdern gegründet. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben 15 Standorte bundesweit – darunter sind Bistros, Restaurants und ein Asia-Markt. Außerdem produziere man Lebensmittel für den Groß- und Einzelhandel.

Ly Phung kündigt auf Nachfrage unserer Redaktion für Braunschweig ein breites Sortiment asiatischer Lebensmittel an. Er setzt unter anderem auf ein großes Tiefkühlangebot, vegane Produkte, chinesisches Gemüse und Kräuter sowie Sushi-Boxen zum Mitnehmen. Frisches Sushi soll täglich vom Ichiban-Restaurant in der Güldenstraße geliefert werden, das ebenfalls zum Unternehmen gehört.

Phung: Der Standort nahe der Braunschweiger Fußgängerzone ist perfekt

„Unser Mietvertrag beginnt am 1. Februar“, sagt Phung. Er plane keinen großen Umbau. „Der Markt ist ja recht schön. Wir übernehmen die Regale, machen einige Schönheitsreparaturen. Mehrere Gefriertruhen kommen rein.“ Voraussichtlich Mitte Februar könne es dann schon losgehen.

Im Eingangsbereich plant er eine Bestuhlung, so dass Kunden mittags zum Beispiel kleine Sushi-Portionen auch vor Ort essen können. „Im Umkreis sind ja sehr viele Büros“, sagt er. Den Stand findet Phung perfekt: Nah an der Fußgängerzone, aber noch zu einer erträglichen Miete. Bus und Straßenbahn direkt vor der Tür, ein paar Parkplätze gebe es auch. Und das Ichiban-Restaurant mit der Großküche liege in der Nähe, so dass schnell frische Ware geliefert werden könne.

Im Konrad-Koch-Quartier will demnächst ein Go-Asia-Supermarkt eröffnen

Phung geht davon aus, dass etwa die Hälfte der Kunden Asiaten sein werden. Aber auch darüber hinaus sieht er ein großes Potenzial – und damit ist er nicht der Einzige: So hat zum Beispiel erst vor einigen Monaten an der Kastanienallee der asiatische Supermarkt i-Shop eröffnet. Und in der Fußgängerzone will demnächst die Supermarkt-Kette Go Asia im Konrad-Koch-Quartier an den Start gehen. „Das stört uns nicht“, sagt Ly Phung. „Die Nachfrage ist da.“

Der Rückzug von Görge an diesem Standort bedeutet übrigens nicht, dass sich Edeka komplett aus der Innenstadt zurückzieht. Im Gegenteil: Im Welfenhof wird nach dem Umbau ein Edeka-Markt als Ankermieter eröffnen. Mieter ist dort Edeka Minden-Hannover. Weitere Details gibt es bislang noch nicht, etwa zu der Frage, wann es losgehen soll und wer diesen Markt für Edeka letztlich betreiben wird. Die Eigentümerin des Welfenhofs, die Investmentgesellschaft Deutsche Immobilien Opportunitäten AG (DIO) mit Sitz in Frankfurt, äußert sich trotz wiederholter Anfragen unserer Redaktion nicht zu dem Projekt.

