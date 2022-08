Braunschweig vor Traumwochenende – wenn nur das Wetter mitspielt

Braunschweig. Schöne Events stehen an diesem Wochenende auf dem Programm, ein wahres Feuerwerk. Allerdings auch Gewitter- und Unwetterwarnungen ...

Dinner in White am Sonntag in der Braunschweiger Innenstadt.

Das wird ein Traum-Wochenende mit Spitzen-Veranstaltungen – „nach Corona“ und nach der Sommerpause. Tja, wenn nur das Wetter mitspielt …

Allerdings auch Gewitter- und Unwetterwarnungen nach dem wochenlangen Hochdruck-Hochsommer-Mallorcawetter in unserer Region.

Tausende werden am Sonnabend und Sonntag beim Dorfmarkt in Riddagshausen erwartet

Was steht an, wenn alles gut geht? Natürlich am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, wieder der Riddagshäuser Dorfmarkt. Wie der „Förderverein Riddagshausen – Naturschutz und Bürgerschaft“ mitteilt, laden rund 150 Stände zum Bummeln, Schauen und Probieren ein, darunter 50 neue Stände.

Es gebe viel zu entdecken: zum Beispiel Accessoires aus Filz, Geschichtscomics, Wanderführer aus der Region, handgefertigte Bonbons, außergewöhnliche Marshmallows, Keramik und Seifen. „Ein Bärlauchbauer bietet seine Produkte an, und eine Goldschmiedin führt die alte Technik des Ziselierens vor“, heißt es in der Ankündigung. Eine besondere Attraktion sei die Gänsekapelle aus Holland, die nach Musik über den Markt marschiert. Am Sonntag hält Pfarrer Ulf Weber schon um 10.30 Uhr einen Gottesdienst im Freien.

Es geht auch tierisch zu: Mit dabei sind Alpakas aus Braunschweig sowie Präparate der Jägerschaft Wolfsburg. Der Kleintierzuchtverein Bienrode zeigt Hühner und Zwergkaninchen.

Als Walking Acts begleiten die Krazy Kats und Nils der Gaukler den Dorfmarkt. Am Samstag werden um 17 Uhr Alphörner unter dem Himmelszelt erklingen. Und am Sonntag beschließt der Senioren-Rock-Chor das Bühnenprogramm.

Spiel und Spaß können Kinder bei Aktionen im Klostergarten hinter der Kirche erleben. Das Aktionstheater Farbenfroh ist wieder mit seinem Programm dabei: Die jungen Besucher können Kerzen ziehen, Bogen schießen, sich schminken lassen oder einem Luftballonkünstler zusehen. Bei Schmied Eric Laxander lernen die Kinder, selbst zu schmieden, zum Beispiel kleine Hufeisen. Schmunzelstein-Töpfern und Filzen werden außerdem angeboten, und es gibt ein Kinderkarussell.

Auch das Zisterziensermuseum Riddagshausen hat eine neue Attraktion zu bieten: Unter dem Torbogen können sich die Besucher mit einem „digitalen“ Mönch unterhalten. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt: Der Mummewirt ist da, es gibt selbstgebrautes Craftbier, Schmalzkuchen, Poffertjes und einiges mehr.

Der Dorfmarkt wird vom „Förderverein Riddagshausen – Naturschutz und Bürgerschaft“ organisiert, der auch mit seinem Info-Stand zu Wildbienen, Wespen und Honigbienen präsent sein wird und über seine Arbeit und das Haus Entenfang informiert.

Der Wegezoll – als Spende für den Verein – für den Dorfmarkt beträgt übrigens fünf Euro pro Person. Gäste unter 1,50 Meter haben freien Eintritt. Eine Bitte des Fördervereins: Wer kann, möge per Fahrrad oder Bus kommen, da die Zahl der Parkplätze begrenzt ist.

Schaufenster des Kultviertels rund um den Friedrich-Wilhelm-Platz: die Kultviertelnacht am Sonnabend als Magnet für die Innenstadt

Und dann ist da noch die Kultviertelnacht in der Innenstadt am Samstag von 14 bis 23 Uhr auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz – und drumherum. Hier lädt der Kultviertel-Verein wieder ein. Bei einem Streifzug durch den gesamten Kiez können rund 100 historische Ansichten aus 150 Jahren Kultviertel in den Schaufenstern der Geschäfte erkundet werden.

Das Künstlerinnenkollektiv Gold & Ton (Südstraße) bietet Töpferworkshops an, Carolina Kosmetik (Steinstraße) öffnet die Türen zum Walk-In-Day. Auf der Okerinsel, dem Sitz der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK), wird ab 15 Uhr ein Familienprogramm angeboten, unter anderem mit Spielparcours, Fotostationen, Malaktionen, Hüpfburg und einem Graffiti-Workshop für Kids.

Ein Highlight der Kultviertelnacht ist das „Projection Mapping“ auf der Villa von Amsberg am Friedrich-Wilhelm-Platz. Um 21 Uhr, 21.45 Uhr und 22.45 Uhr steht da eindrucksvolle Videokunst des Braunschweigers Christo Czichy auf dem Plan. Auch auf einer Bühne geht es ebenfalls um 14 Uhr los mit einem tollen Programm zum Schluss.

Auch in der Südstadt ist was los: Auf dem Festplatz Griegstraße steigt am Sonnabend das Südstadt Open Air

Damit nicht genug: Das diesjährige Südstadt Open Air auf dem Festplatz Griegstraße findet am Samstag ab 13 Uhr mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern statt. Auf zwei Bühnen geben sich regionale und überregionale Acts die Hand und sorgen für Open-Air-Stimmung. Als Headliner steht in diesem Jahr Pöbel MC auf der Mainstage, auf den sich sicher schon viele junge Besucherinnen und Besucher freuen. Der Eintritt ist frei.

Last but not least: Dinner in White in der City. Eigentlich restlos ausgebucht, aber vielleicht gibt es noch Hoffnung ...

Und schließlich am Sonntag auf Altstadtmarkt, Wollmarkt und Magnikirchplatz – das Dinner in White. In festlichem Weiß gekleidet können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 17 bis 22 Uhr gemeinsam einen schönen Sommerabend erleben und ein Abendessen mitten in der Stadt genießen. Speisen, Getränke, Geschirr und Dekorationen bringen die Gäste ganz nach ihrem eigenen Geschmack selbst mit. Außerdem erwartet sie ein musikalisches Bühnenprogramm sowie Tanzflächen auf den jeweiligen Plätzen.

Zwar ist das Dinner in White mit 1500 Plätzen längst ausgebucht. Doch es gibt noch Hoffnung: Wer bei diesem besonderen Sommerabend dabei sein möchte und noch nicht reserviert hat, könnte Glück haben: Gelegentlich werden vereinzelt wieder Plätze frei.

Es lohnt sich also, ab und zu auf die Buchungsseite zu schauen. Freie Plätze sind online erhältlich unter www.braunschweig.de/dinner-in-white

