Bald wieder Hundeschwimmen in Braunschweig

Mehr als 500 Hunde und 1000 Frauchen, Herrchen und Hundebegeisterte – so sah das Hundeschwimmen vor der Pandemie im Freibad Raffteich aus. In diesem Jahr will die Stadtbad GmbH die Veranstaltung fortsetzen: Am Sonntag, 11. September, öffnet das Freibad wieder eigens für Hunde und ihre Halter.

„Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr können sich die Hunde dann auf dem weitläufigen und eingezäunten Gelände des Bades austoben soweit das Hundespielzeug geworfen werden kann“, kündigt Pressesprecher Fabian Neubert an. Neben dem 50-Meter-Becken stehe auch das „Welpenbecken“ zur Verfügung – im normalen Betrieb das Kinderplanschbecken. Darüber hinaus dürfte auch die Wasserlandschaft mit ihren Fontänen, Sprühdüsen und weiteren Wasserspielen für einige Überraschung bei den Hunden sorgen. „Ein seelig schlummernder Hund am Abend ist da fast schon garantiert.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Hundehalter dürfen beim Hundeschwimmen mit ins Wasser

Eine Besonderheit: „Auf vielfachen Wunsch dürfen in diesem Jahr erstmalig auch die Hundehalter mit ins Wasser“, kündigt Neubert an. „Allerdings erfolgt dies trotz Aufsicht auf eigene Gefahr, da das Wasser nicht mehr gechlort ist und sich zahlreiche Hunde im Wasser befinden werden.“

Für die Hundehalter soll es aber auch an Land wieder ein buntes Programm geben. Mit dabei sind unter anderem wieder der Tierschutz Braunschweig sowie die Malteser. Letztere stellen das spannende Thema „Besuchshunde“ vor. Die HundeBARF informiert über biologisch artgerechte Rohfütterung. Fressnapf ermögliche in diesem Jahr einige Agility-Stationen zum Üben mit dem eigenen Hund. Der Freibadkiosk ist am Veranstaltungstag geöffnet. Darüber hinaus bietet die HundeBARF unter anderem Hundeeis an.

Und: Auch in diesem Jahr sind Neubert zufolge wieder Fotoshootings mit dem Fotografen von fellnasenshooting.de möglich, die direkt vor Ort gebucht werden können.

Oxana von Eitzum (belgischer Schäferhund) beim ersten Braunschweiger Hundeschwimmen 2018 im Raffteichbad. Foto: Peter Sierigk/Archiv

Das müssen Hundehalter beachten

Der Eintritt für das Hundeschwimmen kostet 75 Cent pro Fuß und Pfote. Darin ist neben Hundekotbeuteln auch ein kleines Willkommensgeschenk für den Vierbeiner enthalten. Es gelten allerdings einige Einlassvoraussetzungen.

„Hierzu gehört nicht notwendigerweise der Hund an sich, denn auch Interessierte ohne Hunde können die Veranstaltung besuchen“, so Neubert. „Vielmehr geht es um einen gültigen Impfausweis, der für den Hund auf Verlangen vorzulegen ist.“ Darin sollte mindestens eine gültige Tollwutimpfung vermerkt sein. Außerdem muss der Hund eine gültige Hundemarke tragen und sozialverträglich sein.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Stadtbad GmbH: Schwimmbecken wird vor der nächsten Saison gründlich gereinigt

Das Freibad Raffteich wird seinen Badebetrieb einige Tage vor der Veranstaltung einstellen, der genaue Termin wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Entsprechend wird das Wasser bis zum Hundeschwimmen nicht mehr gechlort. Dadurch sei sichergestellt, dass sich das vorhandene Chlor rechtzeitig abbaue und die Hunde beim Badevergnügen nicht beeinträchtige, sagt Neubert.

„Nun mag sich der ein oder andere Badegast der Freibadsaison fragen, wie es sich denn mit der Hygiene verhält, wenn sich hunderte Hunde im Schwimmbecken tummeln“, ergänzt er noch. „Die Stadtbad GmbH versichert die Unbedenklichkeit für den Menschen. Das gesamte Becken wird vor dem nächsten Sommer abgelassen und gründlich gereinigt. Dies erfolgt nicht des Hundeschwimmens wegen, sondern ist eine übliche Maßnahme, um mit bester Wasserqualität in die neue Saison zu starten.“

Alle Infos rund um das Hundeschwimmen im Freibad Raffteich sind zu finden unter stadtbad-bs.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de