Magni-Bäckerei Fucke schließt Ende April

Er ist der letzte backende Bäckermeister in der Innenstadt. Doch Ende April ist Schluss. Karsten Fucke (60) wirft das Handtuch – aus personellen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen, wie er sagt. Nach fast 60 Jahren schließt die traditionsreiche Magni-Bäckerei in der Kuhstraße am 30....