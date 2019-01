Noch mehr Unterstützung für Braunschweiger Start-ups

Was haben ein Tomaten-Chili-Likör, eine Echtzeitkarte fürs Parken und ein Wasseranalysesystem gemeinsam? Antwort: Alle drei gehören zu jungen Unternehmen aus der Region, die von der Braunschweig Zukunft GmbH gefördert werden.

In einem Wettbewerb der Stadt konnten sich die drei Unternehmen Papa Fuego, AIPARK und Lilian Labs gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Als Belohnung dafür dürfen sie nun zwölf Monate lang an dem „Accelerator für Wachstum und Innovation“ (WI.N) teilnehmen. „Accelerate“ bedeutet übersetzt: beschleunigen. Das heißt: Gestandene Unternehmer aus der Region stehen den Start-ups in dieser Zeit mit ihrer Erfahrung zur Seite. Außerdem bekommen die jungen Unternehmer finanzielle Unterstützung für externe Beratungsleistungen. Dazu können Rechts- und Steuerfragen, aber auch IT- und Marketingberatung gehören.

Das Besondere am WI.N: Er richtet sich gezielt an Unternehmen in der Wachstumsphase. Die Unternehmensgründung ist also schon erfolgt. Und aus der Idee ist ein marktreifes Produkt geworden. Im WI.N sollen gemeinsam mit den Unternehmen nun weiterführende Fragen geklärt werden: Wie kann sich das Produkt am Markt etablieren? Welche Kooperationen sind möglich? Welche Kapazitäten werden benötigt?

Ziel des Programmes ist es, die Wirtschaftskraft der Region zu stärken. Und die Unternehmen im besten Fall langfristig in der Region zu halten – um Arbeitsplätze zu sichern.

Für die Gründer von Papa Fuego ist die Teilnahme ein großer Erfolg. „95 Prozent der Investoren fördern keine alkoholischen Produkte“, erklärt Gründungsmitglied Oliver Kern. Mit ihrem Tomaten-Chili-Likör (Mexikaner) war es daher nicht einfach, Unterstützung zu finden. Von ihrer Teilnahme am WI.N erhoffen sie sich jetzt vor allem regen Austausch mit den beratenden Unternehmen. In 130 Läden gibt es ihren Likör schon. In Kürze sollen 94 weitere hinzukommen.

Die digitale Plattform AIPARK unterstützt die Parkplatzsuche mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Damit richtet sich das Unternehmen nicht direkt an Privatpersonen, sondern vor allem an Anbieter von Mobilitätslösungen. Entstanden ist das Start-up durch ein Projekt an der Technischen Universität Braunschweig – das durch ein Stipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie den Europäischen Sozialfond der Europäischen Union unterstützt wurde.

Lilian Labs hat ein Wasseranalysesystem für Schwimmbäder und Hotels entwickelt. „Unser Ziel war es, das Produkt so einfach zu gestalten, dass jeder selbst seine Wasserqualität testen kann“, erklärt Gründungsmitglied Alexander Rohr. Momentan könnten sie etwa 50 Geräte im Monat herstellen. Geplant sei es die Produktion im Jahr 2019 auf 200 Geräte im Monat zu steigern. „Sobald wir die Kapazitäten haben, wollen wir unser Angebot auf Trinkwasseranalysen ausweiten“, sagt Rohr.

Ausgewählt wurden die Start-ups von der Braunschweig Zukunft GmbH und den unterstützenden Unternehmen. Das sind die fme AG, Streiff und Helmold, AL-Elektronik Distribution und Robert Bosch Elektronik. Auch sie sollen Vorteile durch das Projekt genießen. „Start-ups sind wie eine Frischzellenkur für den Mittelstand“, sagt Florian Bernschneider, Geschäftsführer des Arbeitergeberverbands Region Braunschweig. Nicht nur die jungen Unternehmen, könnten demnach von ihren Mentoren lernen. Auch die Berater könnten durch die Start-ups neue Einblicke gewinnen. „Bei Start-ups kann man die Schnelligkeit und Agilität sehen und fühlen“, sagt Stephan Dieke von Bosch.

„Unternehmen und Institutionen, die an einer Zusammenarbeit mit dem W.IN interessiert sind, sind als Partner willkommen“, so Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH. Aber auch Start-ups können sich weiterhin bewerben. Zwei Mal im Jahr wird dann im Wettbewerb entschieden, wer gefördert wird.