Dritte Razzia in der Braunschweiger Hanfbar

Die Durchsuchung in der Hanfbar in der Friedrich-Wilhelm-Straße läuft dezenter ab als beim letzten Mal.

Zum dritten Mal durchsucht die Braunschweiger Polizei die Räume der Hanfbar in der Friedrich-Wilhelm-Straße und an der Mühlenpfordtstraße. Der Einsatz in der Friedrich-Wilhelm-Straße läuft deutlich dezenter ab als beim letzten Mal – von außen ist nichts zu sehen, Kunden sitzen draußen.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung erläutern, gab es einen entsprechenden Beschluss des Amtsgerichtes. „Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte diesen beantragt, weil erneut der Verdacht bestand, dass die Betreiber durch den Verkauf einiger ihrer Substanzen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen“, heißt es. „Der erlassene Beschluss bezog sich auch auf die Privatwohnung des 27-jährigen Betreibers sowie eine Garage.“ Die Durchsuchungen der Objekte dauerten zurzeit noch an. „Nach Auswertung der Durchsuchungsergebnisse wird die Staatsanwaltschaft Braunschweig über das weitere Vorgehen entscheiden.“

Zum Hintergrund: Zwischen der Staatsanwaltschaft und den Hanfbar-Betreibern Marcel Kaine und Bardi Hatefi gibt es unterschiedliche Ansichten zur Auslegung des Betäubungsmittelgesetzes. Zwar ist auch der Staatsanwaltschaft klar, dass die Hanfbar keine Drogen verkauft, die Behörde argumentiert jedoch, dass der Verkauf von Hanfblüten, -stängeln und blättern an den Endverbraucher grundsätzlich illegal sei - ganz unabhängig vom Gehalt des berauschenden Wirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol).

Bei Razzien Anfang und Mitte Juli hatte die Polizei sowohl in der Hanfbar im Univiertel als auch in der zweiten Filiale in der Friedrich-Wilhelm-Straße mehrere Kilo Hanfblüten beschlagnahmt. Wie die Betreiber gegenüber unserer Zeitung erklärt hatten, handele es sich insgesamt um Waren im Wert von rund 60 000 Euro. In der Hanfbar kosten 5 Gramm bestimmter Sorten an CBD-haltigem Hanftee bis zu 59 Euro.

Die Hanfbar betont, sie setze nicht auf THC, sondern verkaufe Hanf mit dem Wirkstoff CBD (Cannabidiol), der medizinisch als unbedenklich gelte und entkrampfend, entzündungshemmend und angstlösend wirke.

Im Interview mit unserer Zeitung hatten die Betreiber in der Ausgabe vom 20. August freimütig erklärt, sie hätten die umstrittene Ware umgehend wieder in die Regale gestellt.