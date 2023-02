VW-Mitarbeiter fragen – der Bundeskanzler antwortet

In Halle 11 findet am 16. Februar die erste Betriebsversammlung des Jahres statt. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz wird prominenter Besuch erwartet.

Die nächste Betriebsversammlung im VW-Stammwerk in Wolfsburg findet am Donnerstag, 16. Februar, statt. Wie bereits berichtet, wird an diesem Tag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast sein. Die Versammlung beginnt um 9.30 Uhr in Halle 11. Das Besondere: 45 Minuten lang beantwortet der Bundeskanzler dann auf der Bühne Fragen aus der Belegschaft.

Frage per Mail schicken – oder selbst an Mikrofon gehen

Um an der Fragerunde teilzunehmen, gibt es laut Betriebsratsinfo zwei Möglichkeiten. So könne die Frage vorab per Mail eingereicht werden. Sie werde dann von der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo auf der Bühne direkt gestellt. Die zweite Variante besteht darin, die Frage live in der Halle zu stellen. „Hier entscheidet dann aber das Los. Wer sein Glück probieren und live in der Halle eine Frage stellen möchte, findet sich am Stand der Vertrauenskörperleitung ein. Das ist in Halle 11 entsprechend ausgeschildert. Hier werden Zettel bereitgestellt, auf denen ihr euren Namen und die Organisationseinheit aufschreibt“, heißt es im Informationsschreiben des Betriebsrates zum Prozedere. Wer es geschafft habe, werde zu Beginn der Fragerunde aufgerufen, ans Mikrofon gebeten und könne von dort die Frage direkt an den Kanzler adressieren..

Cavallo: „Ich freue mich auf den Austausch“

Daniela Cavallo wird dazu so zitiert: „Ich freue mich auf den Austausch zwischen unserer Belegschaft und Olaf Scholz. Dass der Bundeskanzler den direkten Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sucht, ist eine besondere Wertschätzung.“ Letztmalig traf Bundeskanzler Scholz im Rahmen der Grundsteinlegung von „SalzGiga“ im Juli 2022 in Salzgitter auf die VW-Belegschaft.

red/tok

