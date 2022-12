Wie geht es weiter mit Trinity? Live-Talk mit VW-Chef Schäfer

Wolfsburg. In zwei Talkrunden will VW-Chef Thomas Schäfer Klartext über Trinity und Co. reden. Es verspricht spannend zu werden. Dienstag können Sie dabei sein.

Viele offene Fragen beschäftigten die Wolfsburger VW-Familie derzeit brennend. Wie geht es weiter mit dem Elektro-Flaggschiff Trinity? Wird das geplante Werk in Warmenau wirklich nicht gebaut? Und wie sieht die Zukunft unseres Brot- und Butterautos Golf aus? Diese und weitere Fragen zur Zukunft von VW, des Werkes und der Stadt Wolfsburg beantwortet VW-Markenchef Thomas Schäfer am Dienstag, 6. Dezember – ungefiltert, live und im direkten Dialog mit Wolfsburgern sowie Redakteuren der beiden lokalen Tageszeitungen. Einen Tag später erlebt er seine Premiere als VW-Chef auf der Betriebsversammlung im Werk.

Leserinnen und Leser können online dabei sein

Die „Wolfsburger Nachrichten“ und die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ veranstalten exklusiv den „Talk mit Thomas Schäfer“. Gewinner der 20 verlosten Karten haben die Gelegenheit, Fragen direkt an den neuen VW-Markenchef zu stellen. Das Live-Event findet von 13 bis 15 Uhr im Lido im Kulturzentrum Hallenbad statt. Online können Sie die Veranstaltung auf unserer Homepage ganz bequem von zu Hause aus verfolgen. Auch die Belegschaft des Stammwerkes wird in dieser Woche mehr Klarheit über die künftige Entwicklung erhalten. Am Mittwoch findet die letzte Betriebsversammlung statt, zu der Gastgeberin Daniela Cavallo neben Markenchef Thomas Schäfer auch Konzernlenker Oliver Blume begrüßen wird. IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger wird über die Ergebnisse der jüngsten Tarifrunde berichten.

Viele Infos, aber coronabedingt nichts zu essen

Für Thomas Schäfer ist es die erste Betriebsversammlung seit seinem Amtsantritt im Sommer. Er wird über die Situation der Kernmarke berichten. Außerdem werden er und Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Oliver Blume im Talk-Format „Auf den Punkt gebracht“ gemeinsam über die aktuelle Situation des Standortes diskutieren. Die Betriebsversammlung findet ab 9.30 Uhr in Halle 11 statt. Es gilt laut Betriebsrat die Pflicht zum Tragen einer MNS-Maske. Eine Online-Übertragung ist nicht möglich. Ganztägige Mobile Arbeit ist nämlich an Tagen einer Betriebsversammlung am Standort nicht zulässig. Wegen der verstärkten Corona-Schutzbemühungen entfällt die Versorgung mit Essen und Getränken aus der Service Factory.

Lesen Sie mehr zu Volkswagen und Trinity:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de