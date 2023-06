VW feiert den Bulli: Mehr Party geht nicht

In Huntington Beach in Kalifornien fand das erste amerikaweite Bullitreffen statt. Übertroffen wird es vom Festival in Hannover. Statt Palmen wie in Kalifornien gibt es in der Landeshauptstadt ein Programm vom Allerfeinsten.

Das internationale VW Bus Festival 2023 wird für drei Tage (23. bis 25. Juni) zum Fixstern des Bulli-Universums. Mit 6000 teilnehmenden Fahrzeugen ist das Festival in Hannover das größte VW Bus-Treffen seiner Art. Und nicht nur das: Volkswagen Nutzfahrzeuge-Oldtimer wird auf dem Festival mehr als 70 historische Bulli-Schätze präsentieren – nie zuvor gab es eine größere Ausstellung klassischer VW Bus-Modelle.

VW-Chef Schäfer am Strand von Huntington Beach

Wie wichtig diese Veranstaltungen auch im Hinblick auf die „Lovebrand“-Kampagne der Marke VW sind, verdeutlichte der Besuch von Marken- und Volumenchef Thomas Schäfer Anfang Juni in Huntington Beach in Kalifornien. Dort empfing Volkswagen of America Medien- und Markenfans zum ersten Internationalen „Volkswagen-Bustag“. Zugleich feierte dort auch der vollelektrische, dreireihige ID.Buzz seine Weltpremiere. Neben neuen und aktuellen Elektroangeboten sowie historischen Fahrzeugen von Volkswagen waren mehr als 200 private VW-Busse aller Altersgruppen und Genres zu sehen. Die Veranstaltung soll nun jedes Jahr stattfinden. In Kalifornien hatten sich die VW-Busse T1 und T2 in den 1960er-Jahren einen Namen als unkonventionelles Gefährt von ebenso unangepassten Menschen gemacht. Das eigentlich als reines Nutzfahrzeug gedachte Modell war zunächst in Wolfsburg und ab 1957 dann im neuen Werk in Hannover-Stöcken gebaut worden. Dort gibt es auch eine Classic-Abteilung, die sich um das automobile Erbe der T-Reihe kümmert.

„Sofie“ ist eine besondere Rarität

Sehr viele dieser wertvollen Modelle zeigt Nutzfahrzeuge auf dem großen Festival. Zu den Highlights gehört „Sofie“ – ein T1 aus dem Jahre 1950 mit der Fahrgestellnummer 20-1880. „Sofie“ ist der älteste noch zugelassene Bulli weltweit. Ebenfalls ein Highlight ist der T1 Raupenfuchs – ein nur noch einmal existierender Kletterkünstler für das Hochgebirge. Er wird beim Festival auf der Themeninsel „Offroad“ zu sehen sein. Ein weiterer Klassikstar ist der von den Mitgliedern des Freundeskreises Automuseum Wolfsburg mit Original-Teilen aus den 40er-Jahren neu aufgebaute Plattenwagen: eine Art Urmeter der Volkswagen Transporter.

Lust auf die großen Reisen des Lebens machen

Dass der VW Bus oftmals seiner Zeit voraus war, zeigt indes ein T2 mit Elektroantrieb aus dem Jahre 1978. Zu den großen Ikonen der Bulli-Welt gehört zudem der T3 California – die erste Generation jener Reisemobile, die bis heute aus Urlaubern Globetrotter werden lassen. Lust auf die großen Reisen des Lebens macht ebenso ein Multivan syncro der vierten Generation, der 1999 in neuer Rekordzeit die legendäre Panamericana von Alaska nach Feuerland bewältigte. Die historischen Reisemobile und der T2 Elektro schlagen eine Brücke in die Welt der Gegenwart. Denn auch die Bullis von heute sind natürlich beim VW Bus Festival auf dem Messegelände Hannover dabei (www.vw-bus-festival-2023.de). Zu den neuen Modellen gehört die komplette Bandbreite der Camper – bestehend aus dem neuesten Caddy California, dem California 6.1 und dem Grand California auf der Basis des großen Crafter. Mit teilelektrischem Antrieb fährt der aktuelle Multivan eHybrid zum Festival, vollelektrisch sind der ID. Buzz Pro, der ID. Buzz Cargo und – als Europapremiere – der neue ID. Buzz mit langem Radstand unterwegs. Er wurde ja zuerst in Huntington Beach vorgestellt. So wird das Festival durch die mehr 70 Klassiker auch zu einer Zeitreise durch 73 Jahre Bulli-Geschichte.

Das Rahmenprogramm ist prall gefüllt

Die Tageskarten für das VW Bus Festival 2023 gibt es nur online auf der offiziellen Homepage des Festivals. Im Ticketpreis sind alle Ausstellungen, Konzerte, Aktionen, das Kinderprogramm, ein Teile- und Zubehörmarkt und die GVH-Fahrkarte enthalten. Am Freitag kostet das Ticket für Erwachsene inklusive Abendprogramm 10 Euro, am Samstag sind es inklusive einer langen Konzertnacht 15 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen nur 5 Euro, Kids unter sechs Jahren sind umsonst dabei. Los geht es am Freitagabend mit der Premiere des Roadmovies „BULLILOVEstories – der Film“ und Konzerten von Pat Burgener sowie Bosse und seiner Band. Am Samstag folgt die lange Konzertnacht mit den Fantastischen Vier, Rea Garvey und Zoe Wees. Zu den weiteren Programmpunkten des Festivals gehören unter anderem ein großer Teile- und Zubehörmarkt und das „Show & Shine“, bei dem eine Jury die coolsten Bullis und ihre Besitzer in verschiedenen Kategorien kürt.

