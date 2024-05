Wolfsburg. Am 9. Mai ist Himmelfahrt und Feiertag. Wir haben Ideen für Touren und Ausflüge in Wolfsburg zusammengetragen – für die ganze Familie.

Am Donnerstag, 9. Mai, ist Feiertag. Die einen zieht es an Christi Himmelfahrt traditionell mit dem Bollerwagen und Freunden in die Natur, die anderen nutzen die Zeit für Ausflüge mit der Familie.

Sie wissen noch nicht, was Sie unternehmen möchten? Wir geben ausgewählte Tipps für Ausflüge, Unternehmungen und Touren in Wolfsburg.

Ob eine Radtour durch den Ilkerbruch, Stand-up-Paddling auf dem Allersee oder waghalsige Sprünge im Wakepark: Für jeden ist etwas dabei. Wer dem Wetter nicht traut, findet auch Ideen für Erlebnisse in Innenräumen.

Bollerwagen-Tour und Grillparty: Tipps für die Herrenrunde

1. Vatertagstour: Bollerwagen, Bier und Bratwurst gehören für viele Männer am Himmelfahrtstag dazu. Am Donnerstag ist nämlich auch Vatertag und Herrentag. Traditionell ziehen die Wolfsburger dann mit Bollerwagen durch die Gegend. Wer ein Bierchen trinken möchte, sollte allerdings einen Bogen um den Allerpark machen. Dort herrscht auch in diesem Jahr wieder ein striktes Alkoholverbot.

2. Grillen: Besonders beliebt ist der Allerpark für ein Picknick oder Barbecue an warmen Tagen. Erlaubt ist das Grillen dort aber nur an fünf Standorten: am Südufer an der Schutzhütte, auf der Grünfläche zwischen Kolumbianischem Pavillon und DLRG, auf dem „Thing-Platz“ nördlich des Beachvolleyballfeldes, auf der Splitfläche zwischen Volkswagen-Arena und Arena-See sowie auf der Grünfläche nördlich des Arena-Sees. Ein weiterer Grillplatz ist in der Nähe des VW-Bads am Berliner Ring eingerichtet. Mehr Infos rund um öffentliche Grillplätze in Wolfsburg haben wir hier zusammengefasst.

Schützenfest, Phaeno, Planetarium, Autostadt: Tipps für die ganze Familie

3. Schützenfest: Im Allerpark drehen sich am Donnerstag auf dem Volks- und Schützenfest wieder die Fahrgeschäfte. Für Kinder gibt es in diesem Jahr erstmals ein Animationsprogramm: Zwischen 15 und 19 Uhr mischen sich an Himmelfahrt berühmte (Comic-)Figuren unter die Rummelbesucher. Das Programm im Festzelt: An Christi Himmelfahrt stehen die „Trenkwalder“ beim um 11 Uhr beginnenden Schützen-Festessen auf der Bühne. Ab 15.30 Uhr wird bei der After Show Party bei freiem Eintritt weitergefeiert. Alle Infos zum Schützenfest haben wir hier zusammengefasst.

Noch bis Sonntag drehen sich auf dem Rummel im Allerpark die Fahrgeschäfte. © regios24 | Sebastian Priebe

4. Tiergehege: Einen Zoo hat Wolfsburg zwar nicht, dafür können Kinder im Tiergehege auf dem Klieversberg Tiere beobachten. Um die 130 Exemplare haben in dem Tierpark, der direkt neben dem Klinikum und dem Ehrenmal in der Nähe der Porschehütte liegt, ein Zuhause gefunden. Das Tiergehege hat von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.tiergehege-wolfsburg.de.

5. Planetarium: Im Planetarium Wolfsburg gehen Familien mit Kindern an Himmelfahrt auf Entdeckungsreise. Um 11.30 Uhr startet das Märchen „Der Mond“ frei nach den Brüdern Grimm. Um 13 Uhr läuft im Kuppelsaal „Der Regenbogenfisch und seine Freunde“. Um 16 Uhr startet die Show „Der Sprung ins All“ . Den Abschluss macht um 17.30 Uhr die Show „Space Tour“, eine Reise zu den schönsten Orten des Weltalls. Weitere Infos: www.planetarium-wolfsburg.de.

6. Phaeno: An verschiedenen Experimentierstationen können kleine und große Besucher am Feiertag im Phaeno am Nordkopf ihre Sinne auf die Probe stellen. Das Science-Center hat am Feiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr erfahren Teilnehmer ab 7 Jahren zum Beispiel in einem Mitmachlabor mehr über Chemie im Alltag. Um 18.30 Uhr beginnt der Science Talk zum Thema „Waldsterben, Hochwasser und Dürren - der Klimawandel“. Weitere Infos gibt es unter www.phaeno.de.

7. Autostadt: Hoch hinaus geht es für Kinder in der Riesenrutsche in der Wolfsburger Autostadt. Zudem laden die Spielgeräte und Klettergerüste im Bereich des Kundencenters und am Zeithaus zum Balancieren, Schaukeln und Hangeln ein. Auch die Markenpavillons haben am Feiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Eingangsbereich des Kundencenters ist aktuell eine Ausstellung unter dem Motto „50 Jahre Golf“ zu sehen - mit Sondermodellen der VW-Ikone. Weitere Infos: www.autostadt.de.

Klettern, Wandern, Wakeboarden: Tipps für die Sportlichen

8. Wake-Park: Für alle, die sich sportlich betätigen möchten, gibt es in Wolfsburg zahlreiche Möglichkeiten. Im Allerpark können Anfänger und Fortgeschrittene zum Beispiel auf der 588 Meter langen Wasserskiliftanlage ihre Runden drehen. Es gibt Stunden- und Tagestickets. Geöffnet ist an Himmelfahrt von 12 bis 19 Uhr. Weitere Infos: www.wake-park.de.

Im Allerpark kommen Wakeboarder auf ihre Kosten. (Archivfoto) © by Klovf.de | by Klovf.de

9. Stand-up-Paddling: Mit dem Brett übers Wasser schweben ist beim Stand-up-Paddling auf dem Allersee möglich. Wer kein eigenes Board besitzt, kann den Ausleih-Service des Hochseilgartens „Monkeyman“ im Allerpark nutzen. Dort stehen Einzelboards sowie ein Monster-Board für mehrere Personen zur Verfügung. Infos: www.monkeyman.eu.

10. Klettern: Hoch oben in den Bäumen kommen im Hochseilgarten Kletterbegeisterte auf ihre Kosten. Im Kletterpark können sie über Holzbrücken balancieren und sich an Seilkabeln entlanghangeln. Christi Himmelfahrt hat „Monkeyman“ ab 10 Uhr geöffnet. Für Kinder gibt es auch einen Niedrigseilgarten. Weitere Infos: www.monkeyman.eu.

Am langen Feiertagswochenende hat auch der Hochseilgarten in Wolfsburg geöffnet. (Archivfoto) © regios24 | Michael Uhmeyer

11. Wandern: Am Feiertag lässt sich Wolfsburg auch zu Fuß oder auf dem Fahrrad erkunden: Der Wasserlehrpfad durch den Stadtwald führt zum Beispiel entlang von Brunnen und Quellen. Es gibt drei Rundwanderwege zwischen 8 und 14 Kilometern Länge, die entlang des Wasserlehrpfades führen. Als Startpunkte empfehlen sich das VW-Bad und der Waldparkplatz an der L 294 zwischen Mörse und Hattorf. Die Wanderung finden Sie hier.

12. Radfahren: Mit dem Rad lohnt sich eine Ausfahrt in den Ilkerbruch. Vom Bahnhof Fallersleben aus geht es ein kurzes Stück Richtung Norden über den Mittellandkanal. Bei der nächsten Gelegenheit biegt die Radstrecke links ab. Schon geht es für die Radfahrer über breite Feldwege durch das 125 Hektar große Naturschutzgebiet. Es lohnt sich, Proviant und ein Fernglas zur Vogelbeobachtung einzupacken. Die Radtour finden Sie hier.

