Nordsteimke. Der Termin für die angekündigte Info-Veranstaltung im Lindenhof steht noch aus. Am 7. Februar trifft sich der Ortsrat das nächste Mal.

Einiges im positiven Sinne in Bewegung geraten ist im Einkaufszentrum an der Hehlinger Straße in Nordsteimke. Wie berichtet, könnte es für die Apotheke und die weiteren Geschäfte und Dienstleister, darunter die Post, eine Chance geben. Sie könnten möglicherweise vor Ort erhalten bleiben. Politik, WMG, Stadt und Edeka sitzen an einem Tisch. Edeka übernimmt das Areal von Real.

Ortsratssitzung am 7. Februar im Lindenhof in Nordsteimke

So geht es jetzt weiter: Ortsbürgermeister Philipp Kasten weist darauf hin, dass am 7. Februar ab 19 Uhr der Ortsrat Nordsteimke/Barnstorf im Lindenhof tagt. Der Termin war zunächst als Infoveranstaltung genannt worden. Eine solche soll es dann zeitnah im weiteren Verlauf geben. Im Ortsrat gibt es in der Einwohnerfragestunde, die der Sitzung vorangeht, für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch zur Zukunft des Nahversorgungszentrums an der Hehlinger Straße.

Es geht um ein wichtiges Stück Infrastruktur in Nordsteimke

Ortsbürgermeister Kasten: „Es ist sehr positiv, dass beim Einkaufszentrum jetzt so vieles in Bewegung geraten ist. Das zeigt, dass die Bedeutung dieses wichtigen Stücks Infrastruktur nicht nur für Nordsteimke selbst, sondern auch für die umliegenden Orte erkannt worden ist.“ Und die Betroffenen, beispielsweise der Apotheker, würden mit viel Herzblut für ihren Standort kämpfen. So hatte die Apotheke in kurzer Zeit 700 Unterschriften auf einer Liste für ihren Verbleib am Standort Hehlinger Straße gesammelt.

Ein neuer Stadtteil mit bis zu 10.000 Einwohnern soll in Wolfsburg entstehen

Edeka hatte von Real den Einkaufsmarkt übernommen. Darin angesiedelt sind auch verschiedene kleine Geschäfte und Dienstleister. Zwischen Nordsteimke und Hehlingen soll mit dem Sonnenkamp ein zusätzlicher Stadtteil mit noch einmal bis zu 10.000 Menschen entstehen. Ein weiterer Grund, warum das Nahversorgungszentrum große Bedeutung hat. Und auch für die täglichen Einpendler, die über den Südosten in die Stadt strömen, ist das Einkaufszentrum ein wichtiger Faktor an der Strecke.

