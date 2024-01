Nordsteimke. Es gibt auch Hoffnung für Post, Kiosk und weitere Läden. Am 7. Februar ist im Lindenhof ein Info-Abend mit Edeka, WMG, Ortspolitik.

Gut 700 Menschen hatten in den zurückliegenden Wochen eine Unterschriftenliste für den Verbleib der Apotheke am Standort Nordsteimke unterzeichnet. Nun gibt es gute Nachrichten: Die Zukunft von Apotheke, Post, Kiosk und weiteren bei Real an der Hehlinger Straße könnte gesichert sein.