Wolfsburg. Polizei und Rettungskräfte sind am Wolfsburger Hauptbahnhof im Einsatz. Der Zugverkehr ist stillgelegt. Das ist bisher bekannt.

Ein schrilles, sekundenlanges Kreischen ließ viele Menschen im und rund um den Wolfsburger Hauptbahnhof ängstlich zusammenzucken. Am Freitag gegen 13.30 Uhr legte ein Zug, der den Wolfsburger Hauptbahnhof in Richtung Hannover passieren wollte, eine Notbremsung ein. Das laute Bremsgeräusch war am gesamten Nordkopf zu hören. Kurz darauf waren die Sirenen von mehreren Einsatzfahrzeugen zu vernehmen. Aktuell ist der Zugverkehr am Wolfsburger Hauptbahnhof lahm gelegt. Das ist bisher bekannt.

Der Zugverkehr rund um den Wolfsburger Hauptbahnhof ist wegen eines Notarzteinsatzes zum Erliegen gekommen. Die Reisenden warten auf weitere Informationen. © FMN | Stephanie Giesecke

Zugverkehr am Wolfsburger Hauptbahnhof gestoppt

Im Wolfsburger Hauptbahnhof sperrten Bahnhofsmitarbeiter die Treppen zu Gleis 1 mit Flatterband ab. Nach ersten Informationen unserer Zeitung soll ein durchfahrender Intercity eine Person erfasst haben. Auf der Anzeigetafel im Eingangsbereich wurden die Reisenden darüber informiert, dass aktuell kein Zugverkehr stattfindet. Grund dafür sei ein Notarzteinsatz auf der Strecke, hieß es vonseiten der Bahn. Die Reisenden sitzen derzeit noch im IC und warten darauf, wie es nun weitergeht. Aktuell laufen die Ermittlungen der Polizeibeamten.

Der Text wird aktualisiert

Dieser Intercity legte am Freitagmittag auf Gleis 1 des Wolfsburger Hauptbahnhofs eine Vollbremsung hin und blieb auf der Strecke stehen. © FMN | Stephanie Giesecke

