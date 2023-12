Wolfsburg. Der Friseursalon Klier verlässt die Wolfsburger City-Galerie. Auch eine weitere Filiale steht vor der Schließung.

Das Filialnetz der Friseurkette Klier am Heimatstandort Wolfsburg schrumpft. Mitte Januar schließt der Salon Klier im Obergeschoss der City-Galerie. Im Frühjahr ist dann auch in Nordsteimke Schluss.

Das Unternehmen, das sich in den vergangenen Jahren aus der Insolvenz herausgekämpft hat, bestätigte am Mittwoch Schließungsgerüchte um den Friseur in der City-Galerie. „Wir haben seitens des Vermieters eine Kündigung für den Klier-Salon erhalten, da er für die Fläche eine anderweitige Verwendung geplant hat“, erklärt Klier-Sprecher Rüdiger Schmitt. Zwar sei Klier eine Ersatzfläche angeboten worden. „Aber aufgrund der Mieterentwicklung in der City-Galerie, der Neu-Entwicklung der Brawo-Arkaden und verschiedener Leerstände in der Fußgängerzone prüfen wir derzeit verschiedene Optionen. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.“

Friseursalon Klier verlässt Wolfsburger City-Galerie

Der Salon ist noch bis Freitag, 12. Januar, geöffnet. Dann ist Schluss. Der ebenfalls zur Klier Hair Group gehörende Super-Cut-Salon bleibt in der City-Galerie. „Er wurde gerade renoviert und bietet

alle modernen Friseurdienstleistungen im stylischen Ambiente“, so Schmitt.

Gezählt sind auch die Tage des Salons Klier im Real-Markt in Nordsteimke. „Dass der Real-Standort Ende März 2024 wegfällt, bedauern wir sehr, und ja, der Abriss bedingt die Schließung dieses Salons“, bestätigt Schmitt. Wie berichtet, schließt „Mein Real“ Ende März, da er im aktuellen Insolvenzverfahren keinen Käufer gefunden hat. Die Edeka Minden-Hannover plant einen Neubau. Sie hat das Grundstück mit dem Supermarkt und der benachbarten Tankstelle bereits 2021 gekauft.

Auch Klier-Filiale in Nordsteimke schließt 2024

Klier ist dann ab April voraussichtlich nur noch mit vier Salons in Wolfsburg vertreten. Erst einmal. Denn nach Angaben des Unternehmenssprechers wäre die Gruppe an einem attraktiven Ersatzstandort interessiert.

„Wolfsburg ist unsere unternehmerische Heimat und wir fühlen uns den Menschen der Region besonders verbunden“, schreibt Schmitt. „Der Standort Nordsteimke bleibt nach wie vor in unserem Fokus.“ Sollte Edeka ein neues Einkaufscenter errichten, wäre das für Klier eine Perspektive für einen neuen Salon.

Klier hält Ausschau nach Ersatz-Standorten

Die Mitarbeiter des Salons in der City-Galerie können auf eine Weiterbeschäftigung in anderen Klier-Filialen hoffen. Das Unternehmen prüfe derzeit den Personalbedarf, so Rüdiger Schmitt. „Andere Salons können die Unterstützung gut gebrauchen.“ Und die Stammkunden und Stammkundinnen freue es sicher, weiterhin von ihrer Lieblingsfriseurin oder ihrem Lieblingsfriseur betreut zu werden.