Wolfsburg. Auf vielen Wolfsburger Straßen ging es am Montagmorgen wegen Bauern-Protesten nur langsam voran. Allmählich entspannt sich die Lage.

Blockaden und Schleichfahrten von protestierenden Landwirten haben am Montagmorgen in Wolfsburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Rund 200 Traktoren waren nach Schätzungen der Polizei im Bereich Wolfsburg und Helmstedt auf den Straßen.

In Vorsfelde blockieren Landwirte seit dem frühen Morgen einen Kreisverkehr. Zeitweise kam es zu mehreren hundert Meter langen Rückstaus auf der B 188. Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch ließen die Bauern immer mal wieder Autos durch und riegelten die Straße dann wieder ab.

Bauern-Protest sorgt für Staus in Wolfsburg

Auch auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg waren Traktoren am Montagvormittag im Schritttempo unterwegs. © FMN | Stephanie Giesecke

Auch auf der B 188 zwischen der A 39 und dem VW-Tor Nord, auf dem Berliner Ring und anderen Wolfsburger Straßen stockte der Verkehr aufgrund der Trecker-Demo lange Zeit. Gegen 11.45 Uhr waren die Straßen mit Ausnahme des Kreisverkehrs in Vorsfelde nach Polizeiangaben aber wieder frei.

Die Landwirte versammelten sich zu diesem Zeitpunkt mit rund 90 Traktoren im Allerpark, um gemeinsam nach Braunschweig aufzubrechen. Dort soll am Mittag eine Kundgebung stattfinden.

Viele Straßen waren im Berufsverkehr dicht

Bildergalerie: Blockaden in Wolfsburg – So protestieren die Bauern Bauern-Proteste gegen Sparpläne der Regierung: Wolfsburger Landwirte fahren im morgendlichen Berufsverkehr, Heßlinger Straße. © regios24 | Darius Simka

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Heßlinger Straße war es am Vormittag zu langen Staus gekommen. Traktoren fuhren im Schritttempo durch den Bahnhofstunnel, so dass niemand an ihnen vorbeikam. Auch der Weg zum Hauptbahnhof war zeitweise verstopft, weil Trecker über den Willy-Brandt-Platz rollten.

Die Stadt Wolfsburg rief am Morgen dazu auf, den Bereich um die Siemensstraße zu meiden. Auch auf der B 188 und der K 46 komme es in Fahrtrichtung Wolfsburg zu Verkehrsstörungen. An der Sandkrugkreuzung sowie an der Kreuzung Marie-Curie-Allee/Dieselstraße komme es zu einem starken Rückstau stadteinwärts.

Verkehrsbehinderungen lösen sich allmählich auf

Die Bauern protestieren mit Parolen wie „Bauern Tod = Menschen Not“ und „Ist das unser gerechter Lohn? Dieser Ampel Hohn.“ gegen die Streichung von Subventionen.

In den sozialen Netzwerken äußerten viele User Verständnis und Unterstützung für die Aktion der Landwirte. Andere klagten darüber, dass sie nicht zur Arbeit kämen und Rettungswege blockiert würden. Auch, dass Schüler nicht zur Schule gelangen würden, sorgte für Ärger.

Landwirte hatten vor Staus gewarnt

Nach Angaben der Polizei waren die Blockaden und Schleichfahrten in Wolfsburg nicht angemeldet. Sie seien aber als Versammlung erkannt und eingestuft worden, so Melanie aus dem Bruch. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Die Polizei Wolfsburg war aufgrund des gemeinsamen bundesweiten Protestaufrufs verschiedener Bauernverbände auf die Aktionen und Verkehrsbehinderungen eingestellt. Sie hatte bereits am Freitag einen „versammlungsfreundlichen Großeinsatz unter Leitung der Polizeidirektion Braunschweig“ angekündigt. Der Landvolk-Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg hatte am Wochenende dazu aufgerufen, am Montag für Wege von und nach Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig mehr Zeit als üblich einzuplanen.

Polizei im Großeinsatz – aber keine Zwischenfälle

Der Vorsitzende des Kreislandvolkverbands, Henning Buhr, erklärte vor dem Protest: „Die Stimmung unter den Landwirten ist aufgeheizt, daher rechnen wir mit einer großen Beteiligung. Die hiesigen Landwirte haben kein Verständnis dafür, dass die Landwirtschaft in so großem Maße herangezogen werden soll, um die Haushaltslöcher der Bundesregierung zu stopfen.“

Die Ampel-Regierung hatte geplant, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge künftig mit KFZ-Steuer zu belegen und die bisherigen Steuererstattungen beim Agrar-Diesel zu streichen. Bereits am Donnerstag machte sie aber einen Rückzieher: Die KFZ-Steuer soll nicht kommen und die Diesel-Besteuerung schrittweise eingeführt werden.