Wolfsburg. Kindertag, Kino, Oktoberfest: Diese Veranstaltungen gibt es 2024 in Wolfsburg. Zwei Termine für verkaufsoffene Sonntage stehen fest.

Auch in 2024 gibt es in der Wolfsburger Innenstadt und im Allerpark wieder abwechslungsreiche Veranstaltungen für Groß und Klein. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hat jetzt ihr Programm veröffentlicht und setzt dabei vor allem auf bewährte Formate.

Diese Veranstaltungen finden 2024 in Wolfsburg statt

„Auch 2024 haben wir wieder viele tolle Events und Aktionen geplant, die für jedes Alter und jeden Geschmack etwas bereithalten. Nicht nur für Gäste aus der Region bilden die verschiedenen Veranstaltungsformate einen Anlass für einen Besuch, auch Wolfsburgerinnen und Wolfsburger können Wolfsburg als Erlebnisstadt entdecken“, wird Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, in einer Pressemitteilung zitiert. Das ist von April bis Dezember geplant.

Eric Dorst und seine Winzerkollegen veranstalten im April wieder das beliebte Weinfest in Wolfsburg. © regios24 | Lars Landmann

Weinfest in der Wolfsburger Porschestraße

Von Mittwoch, 24. April, bis Samstag, 27. April 2024, können sich Weinliebhaber auf das Weinfest auf dem Hugo-Bork-Platz freuen. Winzer Eric Dorst organisiert das Weinfest gemeinsam mit seinen Partnern und schenkt edle Tropfen aus – vom Rotwein bis hin zu leichten Sommerweinen gibt es viel zu probieren. Das Fest in der mittleren Porschestraße ist seit Jahren ein Garant für viele Besucher und gute Stimmung.

Kunterbunter Kindersamstag am 4. Mai in Wolfsburg

Am Samstag, 4. Mai 2024, kommen Kinder beim kunterbunten Kindersamstag auf ihre Kosten. Die WMG verwandelt die mittlere Porschestraße in eine große Spielwiese mit zahlreichen Mitmach-Stationen und einer großen Tombola für den guten Zweck.

Auto- und Zweiradmeile in der Wolfsburger Innenstadt

Am Samstag, 1. Juni 2024, veranstaltet die WMG die beliebte Auto- und Zweiradmeile in der Wolfsburger Innenstadt. Neue Ausstellungsstücke und Mitmach-Aktionen rund um das Thema Mobilität garantieren Spaß für die ganze Familie.

Die Excelsior Jazzmen spielten 2023 bei „Jazz & more“ in Wolfsburg. (Archivfoto) © WMG Wolfsburg | Tim Schulze

Sommerfestival in der Porschestraße Wolfsburg

Mit der neuen Sommerinszenierung „Sommer, Sonne, Urlaub“ lädt die WMG am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni 2024, zum entspannten Verweilen mitten in die Porschestraße ein und gibt damit den Startschuss für die Sommerferien.

Konzertreihe Jazz & more auf Hugo-Bork-Platz in Wolfsburg

Jazz- und Bluesfreunde können sich 2024 auf das 25. Jubiläum der traditionellen Konzertreihe Jazz & more in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Vom 29. Juni bis zum 3. August 2024 präsentiert die WMG jeden Samstag kostenfreie Live-Musik auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz.

So soll‘s wieder aussehen: Am Allersee steigt im August wieder das Wolfsburger Open-Air-Kino. (Archivfoto) © WMG | Andreas Felske

Open-Air-Kino am Wolfsburger Allersee

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre veranstaltet die WMG auch 2024 wieder das beliebte Open-Air-Kino am Allersee. Am 23. und 24. August 2024 sowie am 30. und 31. August 2024 erwartet Kinofans ein tolles Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Arbeitsmarkt-Börse in Wolfsburg für Schulabgänger und Arbeitssuchende

Bei der Azubi-Arbeitsmarkt-Börse haben Schulabgänger sowie Arbeitssuchende am Donnerstag, 5. September 2024, die Möglichkeit, in der Wolfsburger Innenstadt mit verschiedenen Unternehmen in Kontakt zu kommen. In einem Speed-Dating-Format gibt es spannende Infos und Einblicke in den Berufsalltag.

Wiesngaudi und verkaufsoffener Sonntag im Herbst in Wolfsburg

Von Freitag, 27. September, bis Mittwoch, 2. Oktober 2023, bietet das Wolfsburger Oktoberfest, ausgerichtet vom Braunschweiger Festwirt Thomas Bronswyk, bayrische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktionen unterm Glasdach in der Porschestraße. Am 29. September 2024 findet zudem ein verkaufsoffener Erlebnissonntag in der Innenstadt statt.

Wolfsburger Street-Food-Festival mit Erlebnis-Sonntag

Kulinarische Vielfalt bei stimmungsvoller Musik bietet das Street-Food-Festival in der Porschestraße von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November 2024. Begleitet wird das Event von einem verkaufsoffenen Sonntag am 3. November 2024.

Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt öffnet 2024 am 25. November. (Archivfoto) © WMG Wolfsburg | Janina Snatzke

Wolfsburger Weihnachtsmarkt ab 25. November 2024

Das Veranstaltungsjahr der WMG klingt traditionell mit dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt aus. Von Montag, 25. November, bis zum 29. Dezember 2024 lädt die WMG zum Genießen und gemütlichen Beisammensein in weihnachtlicher Atmosphäre in die Porschestraße ein.

